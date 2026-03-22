Transformational Tools and Technologies Resources

Vision Studies, Analysis of Alternatives (AoA) Studies, and White Papers
- NASA Computational Fluid Dynamics Vision 2030 Study: A Path to Revolutionary Computational Aerosciences
- Requirements for Aircraft Certification By Analysis
- Vision 2040: A Roadmap for Integrated, Multiscale Modeling & Simulation of Materials & Systems
- Autonomy Verification &Validation Roadmap and Vision 2045 (Joint AOSP)
- Combustion and Emissions Analysis of Alternatives (includes subsonic transport acoustics, combustion and emissions, and aircraft icing)
- Computational Materials for Qualification and Certification (CM4QC) Strategy Document: Maturation of Computational Materials Methods for Aviation-Focused Qualification and Certification of Metal Additive Manufacturing
- White Paper: Personnel Selection, Roles, and Training for sUAS
- White Paper: Considerations for Airspace Integration Enabling Early Multi-Aircraft (m:N) Operations