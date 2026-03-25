La NASA anuncia la cobertura de la misión lunar Artemis II

Los miembros de la tripulación de Artemis II —el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen y los astronautas de la NASA Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman— salen de los aposentos de la tripulación, situados en el Edificio de Operaciones y Comprobación Neil Armstrong, y se dirigen a los vehículos de transporte de la tripulación de Artemis antes de partir hacia la plataforma de lanzamiento 39B, como parte de una prueba integrada de los sistemas de tierra. Esta prueba fue realizada en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, el miércoles 20 de septiembre, con el fin de poner a prueba el calendario de la tripulación para el día del lanzamiento. NASA/Kim Shiflett

Nota del editor: La NASA actualizará continuamente esta página de sesiones informativas y eventos de la misión Artemis II a lo largo de las actividades previas al lanzamiento, el lanzamiento y las operaciones de la misión.

La NASA ofrecerá cobertura en vivo de los eventos previos al lanzamiento, el lanzamiento y las actividades de la misión para el próximo vuelo de prueba tripulado de la agencia alrededor de la Luna: Artemis II. La agencia tiene como fecha objetivo llevar a cabo el lanzamiento de la misión no antes del miércoles 1 de abril, dentro de una ventana de dos horas que se abrirá a las 6:24 p.m. EDT (hora del este). Habrá oportunidades de lanzamiento adicionales hasta el lunes 6 de abril.

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA en el marco del programa Artemis y despegará desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida. Esta misión llevará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna. Al despegar a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) de la NASA, la agencia pondrá a prueba por primera vez los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion con seres humanos a bordo, ayudando a sentar las bases para futuras misiones tripuladas del programa Artemis.

Las sesiones informativas, los eventos y la cobertura continua de la misión las 24 horas del día (en inglés) serán transmitidas en el canal de YouTube de la agencia; además, cada evento contará con su propia transmisión independiente a medida que se acerque su hora de inicio.

Siga la cobertura que ofrecerá la agencia sobre el lanzamiento, el sobrevuelo lunar y el amerizaje a través de su canal NASA+ y Amazon Prime. Descubra cómo ver el contenido de la NASA mediante diferentes de plataformas en línea, incluyendo las redes sociales.

Para obtener información sobre cómo acceder a las transmisiones, envíe un correo electrónico (en inglés) a nasa-dl-nasaplus-programming@mail.nasa.gov.

Ha vencido el plazo para la acreditación de medios de comunicación para la cobertura presencial de los eventos de lanzamiento y de la misión. La política de acreditación de medios de la agencia está disponible en línea (en inglés). Para consultas sobre la acreditación de medios en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, por favor envíe un correo electrónico (en inglés) a: ksc-media-accreditat@mail.nasa.gov. Para consultas sobre la acreditación de medios en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston, por favor envíe un correo electrónico a: jsccommu@mail.nasa.gov.

Un número limitado de asientos dentro del auditorio Kennedy estará disponible durante las sesiones informativas previas al lanzamiento para los periodistas acreditados previamente, por orden de llegada. Para participar por teléfono, los medios de comunicación deben confirmar su asistencia a más tardar dos horas antes del inicio de cada sesión informativa, enviando un correo electrónico en inglés a: ksc-newsroom@mail.nasa.gov.

A partir del jueves 2 de abril, las sesiones informativas se llevarán a cabo desde el centro Johnson de la NASA. Para participar por teléfono en estas sesiones, los medios de comunicación deben confirmar su asistencia a más tardar dos horas antes del inicio de cada sesión informativa, contactando a la sala de prensa del Centro Johnson por siguiente el correo electrónico: jsccommu@mail.nasa.gov.

La fecha y hora de los eventos están sujetos a cambios. Todos los eventos están indicados en la hora del este de Estados Unidos.

Viernes, 27 de marzo

2:30 p.m.: La tripulación de Artemis II llegará al Centro Kennedy y responderá preguntas. También asistirán los directivos de la agencia, incluyendo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, junto con la presidenta de la CSA, Lisa Campbell. Estarán disponibles para responder preguntas:

Reid Wiseman, comandante, astronauta de la NASA

Victor Glover, piloto, astronauta de la NASA

Christina Koch, especialista de misión, astronauta de la NASA

Jeremy Hansen, especialista de misión, astronauta de la CSA

Domingo, 29 de marzo

9:30 a.m.: La tripulación de Artemis II responderá virtualmente a preguntas de periodistas desde su centro de cuarentena.

2:00 p.m.: La NASA ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre el estado de los preparativos para el lanzamiento, con los siguientes participantes:

Lori Glaze, administradora asociada interina, Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración

Shawn Quinn, gerente del programa de Sistemas Terrestres de Exploración

Howard Hu, gerente del programa Orion

Chris Cianciola, subgerente del programa SLS

Lunes, 30 de marzo

5:00 p.m.: Tras una reunión clave sobre la misión, la NASA ofrecerá una conferencia de prensa para proporcionar una actualización sobre el estado de los preparativos para el lanzamiento. Entre los participantes de la NASA se encuentran:

El administrador asociado Amit Kshatriya

John Honeycutt, presidente del Equipo de Gestión de la Misión

Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento

Emily Nelson, directora principal de vuelo

Martes, 31 de marzo

1:00 p.m.: La NASA celebrará una conferencia de prensa previa al lanzamiento para informar sobre el estado de la cuenta regresiva, con los siguientes participantes:

Representante del equipo de lanzamiento

Mark Burger, oficial meteorológico del lanzamiento, 45.o Escuadrón Meteorológico, Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral

Miércoles, 1 de abril

7:45 a.m.: Comienza la cobertura de las operaciones de carga de combustible en el cohete SLS, incluyendo vistas del cohete y comentarios de un narrador.

12:40 p.m.: Comienza la cobertura del lanzamiento en NASA+. La cobertura continuará en YouTube una vez que se desplieguen los paneles solares de la nave Orion en el espacio.

4:45 p.m.: Comienza la cobertura del lanzamiento en español a través de la cuenta de YouTube en español de la NASA y en NASA+, y continuará hasta aproximadamente 15 minutos después del despegue.

Aproximadamente dos horas y media después del lanzamiento, la NASA celebrará una conferencia de prensa posterior al lanzamiento, una vez que la etapa superior del cohete SLS haya realizado una maniobra orbital para llevar a Orion y a su tripulación a una órbita terrestre alta. La hora de inicio está sujeta a cambios, dependiendo de la hora exacta del despegue. Esta conferencia de prensa posterior al lanzamiento contará con la participación de las siguientes personas:

El administrador Jared Isaacman

El administrador asociado Amit Kshatriya

Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración

John Honeycutt, presidente del equipo de gestión de la misión

Norm Knight, director de la Dirección de Operaciones de Vuelo

Cobertura de la misión

La cobertura en tiempo real de la NASA continuará a lo largo de toda la misión a través de YouTube. La agencia también ofrecerá una transmisión en vivo independiente con vistas desde la nave espacial Orion, siempre que el ancho de banda lo permita.

La agencia proporcionará informes diarios sobre el estado de la misión desde el Centro Espacial Johnson de la NASA, a partir del jueves 2 de abril (a excepción del 6 de abril, debido a las actividades del sobrevuelo lunar). Los horarios están sujetos a cambios en función de la hora exacta del lanzamiento y de las operaciones de la misión.

La tripulación participará en conversaciones en vivo durante la misión, conocidas como “downlinks” (transmisiones de aire a tierra). La NASA comunicará los horarios exactos de cada uno de estos eventos de enlace de aire a tierra en el blog de Artemis y en la página de eventos de lanzamiento de la agencia, ambos en inglés.

Los horarios indicados a continuación están sujetos a cambios en función de la hora exacta del lanzamiento y de las operaciones de la misión.

Jueves, 2 de abril

8:30 p.m.: Sesión informativa para los medios sobre el estado de la misión, tras la maniobra orbital de la inyección translunar para llevar a la tripulación de Orion hacia la Luna.

10:24 p.m.: Evento de transmisión en directo

Viernes, 3 de abril

3:30 p.m.: Sesión informativa sobre el estado de la misión

8:44 p.m.: Evento de transmisión en directo

Sábado, 4 de abril

12:59 a.m.: Evento de transmisión en directo con la CSA

4:34 p.m.: Evento de transmisión en directo

5:15 p.m.: Sesión informativa sobre el estado de la misión

Domingo, 5 de abril

12:14 a.m.: Evento de transmisión en directo con la CSA

3:30 p.m.: Sesión informativa sobre el estado de la misión

Lunes, 6 de abril

12:45 p.m.: Comienza la cobertura del sobrevuelo lunar de NASA+.

1:45 p.m.: En caso de que el lanzamiento se lleve a cabo el 1 de abril, se espera que la tripulación supere el récord de la mayor distancia de la Tierra alcanzada por seres humanos, establecido anteriormente por el Apolo 13 con 400.171 kilómetros (248.655 millas) desde la Tierra.

Además, en caso de que el lanzamiento se lleve a cabo el 1 de abril, la transmisión de video durante el sobrevuelo lunar podría verse limitada mientras la nave espacial atraviesa un eclipse. También se espera que la tripulación experimente una pérdida de comunicaciones con la Tierra mientras la nave Orion vuela por detrás del lado lejano de la Luna.

10:39 p.m.: Evento de transmisión en directo.

Martes, 7 de abril

2:29 p.m.: La tripulación de Artemis II conversará con los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional en una comunicación exclusivamente de audio.

4:00 p.m.: Sesión informativa sobre el estado de la misión

Miércoles, 8 de abril

3:30 p.m.: Sesión informativa sobre el estado de la misión

7:09 p.m.: Evento de transmisión en directo con la CSA

Jueves, 9 de abril

3:30 p.m.: Sesión informativa sobre el estado de la misión

5:59 p.m.: Conferencia de prensa de la tripulación

7:54 p.m.: Evento de transmisión en directo

Viernes, 10 de abril

6:30 p.m.: Comienza la cobertura de NASA+ para el regreso de la tripulación a la Tierra.

8:06 p.m.: Amerizaje en el océano Pacífico. Se espera que personal de la NASA y del Departamento de Guerra asista a la tripulación para salir de la nave Orion y los traslade por vía aérea a un buque de recuperación que estará a la espera.

10:35 p.m.: Conferencia de prensa posterior al amerizaje en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

Los detalles sobre el regreso de los astronautas a Houston se darán a conocer en una fecha posterior.

Cobertura del lanzamiento y la misión en el sitio web de la NASA

La NASA proporcionará actualizaciones (en inglés) durante la cuenta regresiva del lanzamiento y a lo largo de la misión en el blog de Artemis.

Durante toda la misión, las imágenes más recientes estarán disponibles en: Artemis II Multimedia

Para seguir la trayectoria de Orion en el espacio, visite: Nasa.gov/trackartemis

Asista al lanzamiento de forma virtual

El público general puede registrarse para asistir al lanzamiento de forma virtual. El programa de invitados virtuales de la NASA para esta misión incluye recursos seleccionados sobre el lanzamiento, notificaciones sobre oportunidades relacionadas o cambios, y un sello para el pasaporte de invitado virtual de la NASA después del lanzamiento, todo en inglés.

Cobertura del lanzamiento solo en audio

Los medios de comunicación pueden escuchar la cobertura de la carga de combustible y el lanzamiento, transmitidos únicamente en audio, marcando el +1-256-715-9946 e ingresando el código de acceso 682-040-632. Para quienes que se encuentren en el condado de Brevard, en la Costa Espacial, el audio del lanzamiento también estará disponible en la frecuencia de radio VHF de 146.940 MHz —a través del Servicio de Información de Lanzamientos y Sistema de Televisión de Aficionados— y en la frecuencia de radio UHF de 444.925 MHz del Club de Radioaficionados del centro Kennedy de la NASA, en modo FM.

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará a los astronautas de Artemis en misiones cada vez más complejas para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico, beneficios económicos, y para sentar las bases de las primeras misiones tripuladas a Marte.

Para obtener más información sobre el programa Artemis de la NASA, visite:

https://www.nasa.gov (inglés)

https://ciencia.nasa.gov/artemis (español)