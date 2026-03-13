Agenda diaria de la misión a la Luna de Artemis II de la NASA

El emblema de la misión Artemis II se observa en el hombro derecho de los trajes sistema de supervivencia de la tripulación de Orion que llevarán los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, durante el vuelo de prueba de Artemis II. La imagen fue tomada el 17 de enero de 2026 en la sala de equipamiento del Edificio de Operaciones y Preparación Neil A. Armstrong, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Crédito: NASA/Joel Kowsky

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Unos ocho minutos después del despegue de Artemis II, la nave espacial Orion y su tripulación —los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen— llegarán al espacio. Este vuelo de prueba de casi 10 días de duración estará lleno de actividades a medida que los astronautas emprenden un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, mientras el personal de la misión comprueba los sistemas de Orion durante el recorrido. Aunque los equipos de control de la misión podrían refinar los detalles del programa de actividades de la tripulación cada día en función de las actividades operativas durante el vuelo de prueba, el personal de tierra y la tripulación tienen un plan general para cada día de la misión.



Día de lanzamiento/Día de vuelo 1:

Cuando se apaguen los motores principales del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), Orion y la etapa de propulsión criogénica provisional (ICPS, por su acrónimo en inglés) se separarán del resto del cohete. La ICPS todavía tendrá trabajo por hacer: unos 49 minutos después del lanzamiento, su motor se encenderá para elevar el perigeo, o el punto más bajo de la órbita de una nave espacial, hasta una altitud segura de 160 kilómetros (100 millas) sobre la Tierra. Alrededor de una hora más tarde, cuando Orion alcance ese perigeo, la ICPS volverá a encenderse para continuar elevando la nave espacial a una órbita terrestre alta. Entonces, la tripulación tendrá cerca de 23 horas para llevar a cabo una verificación exhaustiva de los sistemas de Orion mientras aún esté relativamente cerca de la Tierra.

La tripulación comenzará a comprobar sistemas como el dispensador de agua potable —que proporcionará agua potable y rehidratará los alimentos que llevan—, el inodoro y el sistema que elimina el dióxido de carbono del aire. Los astronautas también podrán quitarse los trajes espaciales naranjas que vistieron para el lanzamiento y trabajar con ropa normal. Dedicarán tiempo a reorganizar el interior de Orion para que funcione como un espacio de vivienda y trabajo para cuatro personas flotantes durante los siguientes 10 días.

Unas tres horas después del inicio de la misión, la NASA llevará a cabo pruebas sobre cómo se maneja Orion.

En futuras misiones, Orion se acoplará a otras naves espaciales. Para verificar que Orion haga esto de manera segura, la ICPS será reutilizada como un objetivo de acoplamiento. Se separará de Orion, y la tripulación practicará cómo pilotar su nave espacial en dirección a la ICPS y a su alrededor en una demostración de operaciones de proximidad. Después de esto, la ICPS volverá a encender sus motores para una maniobra orbital de eliminación que la enviará hacia el océano Pacífico, y Orion continuará en su órbita terrestre alta.

Después de unas ocho horas y media en el espacio, los astronautas dormirán durante un corto período de tiempo. La tripulación se despertará después de unas cuatro horas para efectuar un encendido adicional de motores que pondrá a Orion en la geometría orbital correcta para su maniobra orbital de inyección translunar (TLI, por sus siglas en inglés) en el día de vuelo 2. También aprovechará esta oportunidad para ejecutar una breve comprobación de sus comunicaciones de emergencia con la Red del Espacio Profundo, en el punto más distante de su órbita terrestre alta, lo cual es necesario antes de la TLI.

Después de esto, los astronautas podrán volver a dormir durante otras cuatro horas y media, dando por concluido el día de vuelo 1.

Día de vuelo 2

Wiseman y Glover comenzarán el día instalando y comprobando el dispositivo de ejercicio del volante de inercia de Orion antes de hacer sus primeros entrenamientos físicos de la misión. Koch y Hansen tienen programados sus ejercicios para la segunda mitad del día. Los entrenamientos matutinos proporcionarán otra prueba de los sistemas de soporte vital de Orion antes de abandonar la órbita terrestre.

Koch pasará la mañana preparándose para el evento principal del día: la maniobra orbital para la inyección translunar. La TLI es el último gran encendido de motores de la misión Artemis II y pondrá a Orion en rumbo hacia la Luna. Y dado que Orion empleará una trayectoria de regreso libre para dar la vuelta alrededor del lado lejano de la Luna, el encendido de motores de la TLI también pondrá a Orion en rumbo para regresar a la Tierra en el día de vuelo 10.

Koch configurará el sistema de Orion para ejecutar la maniobra orbital, la cual será realizada por el motor principal de Orion en el Módulo de Servicio Europeo de la nave espacial. También llamado motor del sistema de maniobra orbital, proporciona hasta 2.722 kilogramos (6.000 libras) de empuje, lo suficiente para acelerar un automóvil de cero a 96,5 km/h (60 mi/h) en unos 2,7 segundos.

Después de la TLI, la tripulación tendrá un día menos atareado, con tiempo reservado para aclimatarse al entorno espacial. Contarán con una oportunidad de participar en una comunicación por video de espacio a tierra, la primera de varias que tendrán lugar a lo largo de la misión. Con excepción del día de vuelo 7 —que será el día libre de la tripulación— y el día de aterrizaje, se espera que tengan una o dos de estas oportunidades cada día de la misión.

Los astronautas de la NASA Victor Glover y Reid Wiseman, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen entrenan durante una simulación de Artemis II. Crédito: NASA/James Blair

Día de vuelo 3

El primero de los tres encendidos más pequeños de motores, denominado corrección de la trayectoria de salida, garantizará que Orion se mantenga encaminada[VGMJ(N1] para su trayectoria alrededor de la Luna, y tendrá lugar el día de vuelo 3. Por la mañana, Hansen se preparará para esta maniobra orbital, la cual está programada para poco después de la comida del mediodía de la tripulación.

El resto del día incluirá diversas comprobaciones y demostraciones. Glover, Koch y Hansen harán una demostración de los procedimientos de reanimación cardiopulmonar en el espacio; Wiseman y Glover revisarán parte del kit médico de Orion, que incluye un termómetro, un monitor de presión arterial, un estetoscopio y un otoscopio.

Koch tiene tiempo reservado en la segunda mitad del día para poner a prueba el sistema de comunicaciones de emergencia de Orion con la Red del Espacio Profundo. Toda la tripulación se reunirá para ensayar la coreografía para el trabajo de observaciones científicas que harán el día de vuelo 6, cuando Orion se acerque más a la Luna.

Día de vuelo 4

Una segunda maniobra orbital de corrección de la trayectoria de salida en el día de vuelo 4 continuará refinando la trayectoria de Orion a la Luna mientras la tripulación perfecciona algunos de sus propios preparativos. Cada astronauta dedicará una hora a revisar los objetivos geográficos de los que se les pedirá que obtengan imágenes el día de vuelo 6. Dado que esos objetivos variarán según la hora y el día del lanzamiento final de la tripulación, esto sirve como una oportunidad para estudiar exactamente lo que observarán a medida que se acerquen a la superficie lunar. Aunque es probable que tomen fotografías y videos desde las ventanas de Orion a menudo, el día de vuelo 4 tiene 20 minutos en el programa dedicados específicamente a tomar fotos de cuerpos celestes desde las ventanas de la nave.

Día de vuelo 5

Orion entrará en la esfera de influencia lunar el día de vuelo 5, marcando el punto en el que la atracción de la gravedad de la Luna se volverá más fuerte que la atracción de la gravedad de la Tierra.

Mientras ingresan en las cercanías de la Luna, la tripulación tendrá un día completo, y dedicarán la mañana casi en su totalidad a llevar a cabo las pruebas de sus trajes espaciales. Oficialmente conocidos como sistema de supervivencia de la tripulación de Orion, los trajes naranjas protegen a la tripulación durante el lanzamiento y el reingreso, pero también podrían usarse en caso de emergencia para proporcionar a cada miembro de la tripulación que tenga puesto este traje una atmósfera respirable durante un máximo de seis días en el caso de que Orion se despresurizara. Al ser los primeros astronautas en usar estos nuevos trajes en el espacio, la tripulación de Artemis II pondrá a prueba su capacidad para ponerse rápidamente los trajes y presurizarlos; instalar sus asientos y sentarse en ellos con los trajes puestos; comer y beber a través de un puerto situado en el casco de los trajes espaciales, y otras funciones.

Durante la tarde de la tripulación, se llevará a cabo la maniobra orbital final de corrección de la trayectoria de salida, antes del sobrevuelo lunar de Orion en el día de vuelo 6.

Esta foto, captada durante el quinto día de la misión Artemis I, el 20 de noviembre de 2022, muestra la nave espacial Orion con la Luna al fondo. La imagen fue tomada por una cámara situada en la punta de uno de los paneles solares de Orion. Crédito: NASA

Día de vuelo 6

La tripulación de Artemis II llegará a su punto más cercano a la Luna en el día de vuelo 6, mientras viaja hasta su punto más alejado de la Tierra. Dependiendo de cuál sea el día de lanzamiento, Artemis II podría establecer un récord de la distancia máxima que un ser humano haya viajado desde la Tierra, para romper el récord actual de 400.171 kilómetros (248.655 millas) de distancia, establecido en 1970 por la tripulación del Apolo 13. La distancia que recorrerá la tripulación de Artemis II dependerá del día y la hora exactos de su lanzamiento.

A lo largo del día, la tripulación se encontrará a una distancia de entre 6.400 y 9.700 km (entre 4.000 y 6.000 millas) de la superficie lunar mientras dan la vuelta alrededor del lado lejano de la Luna. Esta debería verse para ellos del tamaño de una pelota de baloncesto sostenida con el brazo extendido. Dedicarán la mayoría del día a tomar fotografías y videos de la Luna y a grabar sus observaciones, ya que se convertirán en los primeros seres humanos en ver con sus propios ojos algunas partes de la Luna.

Debido a que el ángulo del Sol sobre la Luna cambia casi un grado cada dos horas, la tripulación no sabrá qué condiciones de iluminación les esperan en la superficie lunar hasta el momento del lanzamiento. Si el Sol está alto en el cielo lunar durante el sobrevuelo, habrá pocas sombras y la tripulación buscará variaciones sutiles en el color y la corrección de la superficie. Si el Sol está más bajo en el horizonte, se extenderán largas sombras por la superficie, realzando el relieve y revelando las profundidades, las crestas, las pendientes, y los bordes de los cráteres que a menudo son difíciles de detectar con una iluminación plena. Si el Sol está arriba desde la perspectiva de Orion —como al mediodía en la Tierra—, las sombras serán pocas o inexistentes, creando condiciones de iluminación ideales para obtener imágenes cercanas de características lunares específicas.

La tripulación grabará sus observaciones en tiempo real, mientras toman fotografías y videos, incluso cuando pierdan la comunicación con la Tierra durante 30 a 50 minutos mientras pasen detrás de la Luna. De esa manera, sus observaciones se podrán vincular más tarde con las imágenes exactas que hayan obtenido.

Día de vuelo 7

Orion saldrá de la esfera de influencia lunar en la mañana del día de vuelo 7. Antes de que la tripulación de Artemis II se aleje demasiado de la Luna, los científicos en tierra, ansiosos por saber de ellos mientras la experiencia aún está fresca en sus mentes, tendrán tiempo para hablar con la tripulación.

En la segunda mitad del día de la tripulación, el motor de Orion volverá a encenderse para la primera de las tres maniobras orbitales de corrección de la trayectoria de regreso que ajustarán la trayectoria de Orion hacia la Tierra.

La tripulación tendrá libre gran parte del resto del día, lo que les dará la oportunidad de descansar antes de retomar sus tareas finales previas a su regreso a la Tierra.

Día de vuelo 8

Las actividades principales para el día de vuelo 8 incluyen dos demostraciones de Orion.

Primero, la tripulación evaluará su capacidad para protegerse de eventos de gran radiación como las erupciones solares. Utilizarán los suministros y equipamientos de Orion para construir un refugio y cubrirse si fuera necesario. La radiación será una preocupación constante conforme los seres humanos se aventuren en el espacio profundo, y se llevarán a cabo diferentes experimentos con el fin de recopilar datos sobre los niveles de radiación dentro de Orion.

Al final del día, la tripulación hará una prueba de la capacidad de pilotaje manual de Orion conduciendo la nave espacial a través de una serie de tareas. Centrarán un objetivo elegido desde las ventanas de Orion, pasarán a una posición orientada de cola al Sol y efectuarán maniobras de orientación con relación al plano de vuelo comparando los modos de seis grados de libertad y tres grados de libertad de control de orientación de la nave.

Día de vuelo 9

El último día completo de Artemis II en el espacio comenzará con los preparativos para su regreso a la Tierra. La tripulación tendrá tiempo reservado para estudiar sus procedimientos de reingreso y amerizaje, y para hablar con el personal de control de vuelo. Otra maniobra orbital de corrección de la trayectoria de regreso garantizará que la nave espacial permanezca encaminada para ese regreso.

La tripulación completará otras demostraciones para cubrir su lista de tareas pendientes: sistemas de recolección de desechos en caso de que el inodoro de Orion no funcione correctamente y comprobaciones del ajuste de las prendas de vestir para combatir la intolerancia ortostática. La intolerancia ortostática —la cual puede causar síntomas como mareos y aturdimiento al estar de pie— es una posibilidad para los astronautas cuando regresan a la Tierra y sus cuerpos deben readaptarse a la fuerza de la gravedad sobre su suministro de sangre. Las prendas de compresión, que se usan debajo de los trajes espaciales, pueden aliviar estos síntomas.

Los miembros de la tripulación se probarán las prendas, tomarán medidas de su circunferencia corporal y completarán un cuestionario sobre cómo les quedan[VGMJ(N2] y qué tan fácil es ponerse y quitarse esta ropa.

Día de vuelo 10

El último día de la misión Artemis II está centrado en traer a la tripulación a salvo de regreso a la Tierra. Una última maniobra orbital de corrección de la trayectoria de regreso garantizará que Orion esté en la trayectoria correcta para el amerizaje. Además, la tripulación regresará la cabina a su configuración original —con el equipamiento guardado y los asientos en su lugar— y volverá a ponerse sus trajes espaciales.

El módulo de la tripulación se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han conducido alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Esto expondrá el escudo térmico del módulo de la tripulación, el cual protegerá a la nave espacial y a la tripulación a medida que regresan atravesando la atmósfera terrestre con temperaturas de hasta unos 1.650 grados Celsius (3.000 grados Fahrenheit). Una vez que hayan superado con seguridad el calor del reingreso, la cubierta que protegía la bahía delantera de la nave espacial será desechada para dar paso al despliegue de una serie de paracaídas: dos paracaídas de frenado que reducirán la velocidad de la cápsula hasta unos 494 kilómetros por hora (307 millas por hora), seguidos por tres paracaídas piloto que desplegarán los últimos tres paracaídas principales. Estos reducirán la velocidad de Orion hasta casi 27 km/h (17 mi/h) para el amerizaje en el océano Pacífico, donde estará esperando el personal de la NASA y la Marina de Estados Unidos, concluyendo así la misión Artemis II.