La NASA destina un millón de dólares al reto estudiantil Base Lunar

Representación artística en la que se muestran astronautas, hábitats, rovers, sistemas de energía y operaciones de carga que permiten mantener actividades humanas continuadas en la Base Lunar, situada cerca del Polo Sur lunar. Crédito: NASA

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El domingo 8 de noviembre de 2026, la NASA anunció la convocatoria del reto estudiantil Base Lunar, dotado con un millón de dólares, durante un acto de MAX POWER celebrado en el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy, en Florida. En el marco de una edad de oro de la ciencia, la competición invita a equipos de estudiantes de escuelas secundarias y centros de educación superior de Estados Unidos a aportar diseños para la Base Lunar.

“Buscamos estudiantes dispuestos a pensar de forma creativa, a trabajar en equipo y a abordar problemas reales relacionados con el futuro de la NASA en la Luna”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman. “No hace falta esperar hasta la graduación para contribuir. La curiosidad, la creatividad y la voluntad de afrontar problemas difíciles sin respuestas obvias son precisamente las cualidades que necesitamos mientras construimos lo que viene a continuación”.

La NASA está construyendo la Base Lunar, donde los astronautas vivirán, trabajarán y explorarán la región del Polo Sur lunar. La presencia humana permanente en la Luna allana el camino para futuras misiones tripuladas a Marte y requiere talento procedente de diversos sectores y ámbitos.

“A medida que construimos y diseñamos los cimientos de la Base Lunar, queremos aprovechar todo el ingenio y la innovación para tener en cuenta cada aspecto que nuestros exploradores puedan necesitar para vivir y trabajar allí”, afirmó Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar. “Los estudiantes aportan precisamente las ideas audaces que estamos buscando, y estoy deseando descubir su enfoque. En definitiva, la Base Lunar es para ellos, las personas que vivirán en un mundo en el que los seres humanos estarán en la Luna para quedarse”.

Este reto, que consta de varias fases, refuerza el compromiso de la NASA con el desarrollo de las competencias técnicas del personal aeroespacial del futuro. Los equipos de estudiantes diseñarán soluciones innovadoras para la Base Lunar en seis categorías: generación y almacenamiento de energía, construcción, sistemas de soporte vital, movilidad en la superficie, redes de comunicaciones y seguridad de los astronautas. La iniciativa ofrece a los participantes la oportunidad de adquirir las aptitudes necesarias para una carrera en la industria espacial, al tiempo que contribuye al avance de nuevos conceptos tecnológicos para la Base Lunar.

Los participantes deben inscribirse en el reto a través de la plataforma NASA STEM Gateway, en inglés. El plazo de inscripción está abierto hasta el 25 de enero de 2027.

“Los estudiantes son la siguiente generación de exploradores e innovadores. Sus perspectivas únicas son fundamentales para ayudarnos a imaginar un futuro lejos de la Tierra, y me entusiasma ver la creatividad y el ingenio que suscitará este reto”, dijo Elaine Ho, administradora asociada de la Oficina de Participación en STEM de la sede central de la NASA en Washington.

El reto estudiantil Base Lunar aborda parámetros medioambientales y de diseño de misiones reales para la vida y las operaciones en la superficie lunar. Los trabajos solicitados reflejan destrezas propias del sector (estudios comparativos, propuestas conceptuales y presentaciones a las partes interesadas), lo que permite a los participantes de formación técnica, profesional y de diversas ramas académicas desarrollar capacidades relevantes para su carrera sin necesidad de contar con experiencia previa en ingeniería o en el ámbito técnico.

La Oficina de Participación en STEM diseñó el reto en colaboración con el programa Base Lunar. El Institute of Competition Sciences (Instituto de Ciencias de la Competición) lo gestiona mediante un contrato con el Centro de Excelencia de la NASA para la Innovación Colaborativa, dependiente de la Dirección de Misiones de Investigación y Tecnología de la agencia.

Para obtener información detallada y en inglés sobre el reto, los requisitos de participación y las bases oficiales, visita:

https://moonbasechallenge.org

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George Alderman / Cheryl Warner / María José Viñas

Headquarters, Washington

202-358-1600

george.a.alderman@nasa.gov / cheryl.m.warner@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov

Nilufar Ramji / Kenna Pell

Johnson Space Center, Houston

281-483-5111

nilufar.ramji@nasa.gov / kenna.m.pell@nasa.gov