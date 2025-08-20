La NASA anunciará una nueva promoción de astronautas y adelantará detalles de la misión lunar Artemis II

Los astronautas de la NASA Victor Glover, piloto de Artemis II y Reid Wiseman, comandante de Artemis II, el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, especialista de misión para Artemis II, y la astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de misión para Artemis II, se ponen los trajes espaciales y salen del Edificio de Operaciones y Control Neil A. Armstrong del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el 11 de agosto. Crédito: NASA/Kim Shiflett

La NASA ha abierto el plazo para la acreditación de los medios a un programa de eventos de varios días de duración para presentar a la nueva promoción de astronautas de Estados Unidos y proporcionar información sobre el vuelo de prueba tripulado de la misión Artemis II alrededor de la Luna. Las actividades tendrán lugar en septiembre en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

Después de evaluar más de 8.000 solicitudes, la NASA presentará a su nueva generación de candidatos a astronauta de 2025 durante una ceremonia que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre a las 12:30 p.m. hora del este. Después de la ceremonia, los candidatos estarán disponibles para entrevistas con los medios.

El evento de selección de astronautas se transmitirá en vivo en NASA+, Netflix, Amazon Prime, el canal de YouTube de la agencia y en la cuenta de X de la NASA, en idioma inglés.

Los candidatos seleccionados se someterán a casi dos años de entrenamiento antes de graduarse como astronautas elegibles para el vuelo en las misiones de la agencia a la órbita baja de la Tierra, la Luna y, más adelante, el planeta Marte.

A continuación de este evento, la NASA ofrecerá una serie de sesiones informativas para los medios de comunicación el martes 23 de septiembre y el miércoles 24 de septiembre, donde se dará un anticipo de la misión Artemis II, programada para despegar no más tarde de abril de 2026. Este vuelo de prueba —que será lanzado a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y la nave espacial Orion— enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en una misión alrededor de la Luna que durará cerca de 10 días.

Artemis II ayudará a comprobar el funcionamiento de los sistemas y el hardware necesarios para la exploración humana del espacio profundo. Esta misión es el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA, y es otro paso adelante hacia nuevas misiones tripuladas de Estados Unidos en la superficie de la Luna que ayudarán a la agencia a prepararse para enviar a astronautas estadounidenses a Marte.

Los eventos de las sesiones informativas de Artemis II serán transmitidos en vivo por el canal de YouTube y la cuenta de X de la agencia, en idioma inglés. Este enlace ofrece más información (en inglés) sobre cómo ver contenido a través de las diferentes plataformas de la NASA.

Después de las sesiones informativas, el 24 de septiembre la NASA ofrecerá una jornada para los medios de comunicación dedicada a Artemis II en el centro Johnson de la agencia, y mostrará las instalaciones de apoyo a la misión, los entrenadores y el hardware para las misiones Artemis. Asimismo, ofrecerá oportunidades de entrevistas con líderes, directores de vuelo, astronautas, científicos e ingenieros de esta campaña.

Los representantes de los medios que deseen participar en persona deben comunicarse con la sala de prensa del centro Johnson de la NASA llamando al teléfono 281-483-5111 o escribiendo al correo electrónico jsccommu@mail.nasa.gov, indicando a qué eventos desean asistir. Los medios confirmados recibirán detalles adicionales sobre su participación en estos eventos. Una copia de la política de acreditación de medios de la NASA está disponible (en inglés) en el sitio web de la agencia. Los plazos de la acreditación de medios para la selección de candidatos a astronauta y los eventos de Artemis II son los siguientes:

Los miembros de medios de comunicación con ciudadanía estadounidense que estén interesados en asistir en persona deben confirmar su asistencia a más tardar a las 5 p. m. hora del este del miércoles 17 de septiembre.

Los miembros de medios de comunicación sin ciudadanía estadounidense deben confirmar su asistencia a más tardar a las 5 p. m. del miércoles 10 de septiembre.

Los medios que soliciten entrevistas en persona o virtuales con los candidatos a astronautas, los expertos de Artemis o la tripulación de Artemis II deben enviar sus solicitudes a la sala de prensa del centro Johnson de la NASA antes del miércoles 17 de septiembre. Las solicitudes de entrevistas en persona están sujetas a los plazos de acreditación indicados anteriormente.

La información sobre la selección de candidatos a astronauta y los eventos de Artemis II, incluida la lista de participantes de las sesiones informativas, es la siguiente (todos los horarios son en hora del este de Estados Unidos):

Lunes, 22 de septiembre

12:30 p.m.: 2025: Ceremonia de selección de candidatos a astronauta de 2025

Martes, 23 de septiembre

11 a.m.: Informe general sobre la misión Artemis II

Lakiesha Hawkins, administradora adjunta interina, Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, sede central de la NASA

Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis II, Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida

Jeff Radigan, director de vuelo principal de Artemis II, centro Johnson de la NASA

Judd Frieling, director principal de vuelo de ascenso de Artemis II, centro Johnson de la NASA

Rick Henfling, director principal de vuelo de ingreso de Artemis II, centro Johnson de la NASA

Daniel Florez, director de pruebas, Sistemas Terrestres de Exploración, centro Kennedy de la NASA [Florez es hispanohablante]

1 p.m.: Sesión informativa sobre ciencia y tecnología de Artemis II

Matt Ramsey, gerente de la misión Artemis II, sede central de la NASA

Howard Hu, gerente del programa Orion, centro Johnson de la NASA

Jake Bleacher, gerente de Ciencia, Uso de Tecnología e Integración, Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, sede central de la NASA

Mark Clampin, administrador adjunto interino, Dirección de Misiones Científicas, sede central de la NASA

Los medios que deseen participar por teléfono deben solicitar información de acceso telefónico antes de las 5 p. m. del 22 de septiembre, enviando un correo electrónico a la sala de prensa del centro Johnson de la NASA.

Miércoles, 24 de septiembre

10 a.m.: Conferencia de prensa de la tripulación de Artemis II

Reid Wiseman, comandante

Victor Glover, piloto

Christina Koch, especialista de misión

Jeremy Hansen, especialista de misión

Los medios que deseen participar por teléfono deben solicitar información de acceso telefónico antes de las 5 p. m. del 23 de septiembre, enviando un correo electrónico a la sala de prensa del centro Johnson de la NASA.

Encuentre más información sobre cómo la NASA lidera las iniciativas de vuelos espaciales tripulados en el sitio web (en inglés):

https://www.nasa.gov/humans-in-space

