La NASA abre solicitudes para próxima promoción de directores de vuelo

El equipo de control de vuelo de Artemis II, en la Sala Blanca de Control de Vuelo del centro de control de misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, el 10 de abril de 2026, durante el amerizaje y la recuperación de la misión Artemis II.

Crédito: NASA/Robert Markowitz

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La NASA busca líderes para uno de los puestos más prestigiosos de la Tierra en el ámbito de los vuelos espaciales tripulados: director de vuelo en el control de misión del Centro Espacial Johnson de la agencia, en Houston. Esta función es fundamental para reforzar el liderazgo estadounidense en la exploración espacial, a medida que la NASA allana el camino hacia una presencia humana sostenida en la Luna.

El plazo para presentar solicitudes está abierto desde ahora hasta el lunes 12 de octubre. Los ciudadanos estadounidenses pueden presentar su solicitud en (información en inglés):

https://www.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/886788000

Las personas seleccionadas como directores de vuelo de la NASA dirigirán misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional, misiones Artemis a la Luna y, más adelante, las primeras misiones tripuladas a Marte.

Los directores de vuelo dirigen equipos de controladores de vuelo, astronautas y socios comerciales e internacionales en la ejecución de misiones en tiempo real y en la gestión de riesgos. Durante los preparativos de una misión, los directores de vuelo colaboran con los equipos de ingeniería, seguridad y programas para garantizar que los planes operativos se ajusten a las capacidades de la nave espacial y a los objetivos de la misión.

“Estamos en un momento apasionante y decisivo, ya que seguimos dando soporte a las operaciones en la Estación Espacial Internacional mientras construimos la próxima etapa de los vuelos espaciales tripulados con las misiones de Artemis y Base Lunar, y nos preparamos para llegar más lejos que nunca”, dijo Emily Nelson, jefa de directores de vuelo en el centro Johnson. “Alcanzar estos ambiciosos objetivos requiere directores de vuelo que sean expertos en integración, capaces de reunir una amplia variedad de equipos y disciplinas en un esfuerzo de misión claro y unificado. Esta función esencial representa lo mejor de la innovación y el trabajo en equipo”.

Para ser considerados, los candidatos a director de vuelo deben ser ciudadanos estadounidenses y contar con una licenciatura de una institución acreditada en ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, informática o matemáticas. También necesitarán una amplia experiencia profesional afín y de responsabilidad creciente, que incluya la toma de decisiones críticas en entornos de alta presión y alto riesgo. Aunque muchos directores de vuelo de la NASA han sido antes controladores de vuelo en el control de misión, no es un requisito para presentar la solicitud.

La NASA prevé anunciar las selecciones antes de que termine el año. Los nuevos directores de vuelo recibirán una amplia formación en control de vuelo y sistemas de naves espaciales, así como en liderazgo operativo y gestión de riesgos.

Obtén más información sobre los directores de vuelo de la NASA y el proceso de solicitud en (información en inglés):

go.nasa.gov/BeAFlightDirector

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rachel.h.kraft@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov

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