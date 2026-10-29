Envía tu nombre a Titán a bordo de la misión Dragonfly de la NASA

La campaña Viaje a Titán ofrece al público la oportunidad de enviar su nombre en un microchip a bordo de la misión Dragonfly de la NASA. Esta aeronave de ala giratoria explorará desde el aire Titán, la luna de Saturno. Crédito: NASA/Johns Hopkins APL

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Puede que nunca llegues a surcar los cielos bajo las nubes o sobre las arenas orgánicas de la luna Titán de Saturno, ¡pero tu nombre sí puede hacerlo! La NASA invita al público a enviar su nombre a bordo de la aeronave de ala giratoria Dragonfly de la agencia y a formar parte de la primera misión científica que volará sobre la superficie de otro mundo para su exploración.

Si deseas que tu nombre sea incluido en un microchip que viajará a bordo de Dragonfly y recibir una tarjeta de embarque digital personalizada que conmemore tu participación en esta misión histórica, visita el sitio web (en español e inglés):

https://go.nasa.gov/dragonfly-names

“La misión Dragonfly de la NASA les dejará impactados”, dijo Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas en la sede central de la NASA en Washington. “Al llevar a cabo la primera misión científica con una aeronave de ala giratoria, la NASA explorará Titán, la luna más grande de Saturno, mientras buscamos señales de habitabilidad en este mundo lejano que es muy parecido al nuestro. Nos entusiasma hacer partícipe a la humanidad de este viaje único en la vida, e invitamos a todos a enviar su nombre a bordo de esta pequeña pero poderosa aeronave de ala giratoria que revelará los secretos del universo en lo que muchos consideran una de las misiones espaciales más apasionantes de nuestra generación”.

El público puede asegurarse un puesto en la lista de pasajeros de Dragonfly hasta las 23:59 hora del este de Estados Unidos (EST) del 15 de enero de 2027.

Actualmente, la aeronave de ala giratoria Dragonfly está siendo ensamblada en el Laboratorio de Física Aplicada (APL, por sus siglas en inglés) de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland, y su lanzamiento está programado para 2028. La aeronave llegará a Titán, un mundo extraordinario que posee una atmósfera densa, ríos y lagos de metano líquido, extensas dunas y un paisaje rico en materia orgánica. Tras su llegada en 2034, Dragonfly volará a diferentes lugares de esta luna para explorar sus diversos entornos y buscar indicios de química prebiótica — la química que precedió a la biología — con el fin de ayudar a los científicos a comprender mejor las condiciones y los ingredientes que son necesarios para la vida.

Dragonfly está en proceso de diseño y construcción bajo la dirección de APL, el cual dirige esta misión para la NASA. Elizabeth Turtle, de APL, es la investigadora principal. Dragonfly es la cuarta misión del Programa de Nuevas Fronteras de la NASA, que es administrado por el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la agencia en Huntsville, Alabama, para la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington.

Para obtener más información sobre la misión Dragonfly de la NASA, visita el sitio web:

https://ciencia.nasa.gov/dragonfly

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Karen Fox / Molly Wasser / María José Viñas

Sede central de la NASA, Washington

240-285-5155 / 240-419-1732

karen.c.fox@nasa.gov / molly.l.wasser@nasa.gov/

maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov

Mike Buckley

Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins (JHU APL)

443-567-3145

michael.buckley@jhuapl.edu