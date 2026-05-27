La NASA ofrece información actualizada sobre rovers, módulos de alunizaje y misiones de Base Lunar

De izquierda a derecha, se observan los modelos del módulo de aterrizaje lunar Mark 1 de Blue Origin, el rover lunar tripulado de Astrolab, el rover Lunar Outpost Pegasus y el orbitador Firefly Elytra Dark al término de una rueda de prensa para hablar sobre Base Lunar, una iniciativa a largo plazo de exploración e infraestructura lunar diseñada para permitir una presencia humana sostenida y una mayor actividad científica y comercial en el Polo Sur lunar, el martes, 26 de mayo de 2026, en el edificio de la sede de la NASA Mary W. Jackson, en Washington. Crédito: NASA / Aubrey Gemignani

Durante una sesión informativa sobre el programa Base Lunar, celebrada en la sede de la NASA en Washington, la agencia anunció nuevos contratos para el desarrollo de vehículos lunares con capacidad para transportar tripulación y módulos de aterrizaje de carga no tripulados con destino a la Luna. Directivos de la NASA también dieron a conocer los plazos de lanzamiento previstos y los próximos hitos para las primeras misiones de infraestructura de Base Lunar y de exploración a la región del Polo Sur de la Luna, como paso previo a la llegada de los astronautas del programa Artemis.

“La Base Lunar será el primer puesto de avanzada de Estados Unidos y de la humanidad en otro mundo celeste”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman. “Cada misión, tripulada o no, será una oportunidad de aprendizaje a medida que regresemos a la superficie lunar, construyamos la infraestructura necesaria para permanecer allí y dominemos las destrezas necesarias para vivir y trabajar en uno de los entornos más exigentes y peligrosos que se pueda imaginar. Iremos en busca de la ciencia, por todo lo que tenemos que ganar desde una perspectiva económica y tecnológica, por las innovaciones que mejorarán la vida aquí en la Tierra y para prepararnos para el próximo destino al que inevitablemente nos dirigiremos a continuación. Agradecemos el liderazgo del presidente Trump, el compromiso bipartidista del Congreso, a nuestros socios de la industria e internacionales, y a la dedicada fuerza laboral de la NASA, cuya pericia nos permite lograr lo casi imposible”.

La NASA anunció las tres primeras misiones de Base Lunar para comenzar a establecer operaciones sostenidas.

Base Lunar I: Su lanzamiento está previsto para no antes del otoño [boreal] de 2026; para ello, se utilizará el módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin con el fin de transportar cargas útiles de la NASA. El equipamiento incluirá el instrumento Cámaras estéreo para el estudio de los penachos y la superficie lunar, diseñado para estudiar la interacción de los propulsores con la superficie de la Luna, y el Conjunto retroreflectivo láser, el cual ayuda a las naves espaciales en órbita a determinar su ubicación con mayor precisión utilizando luz láser reflejada. La misión alunizará en la cresta de conexión de Shackleton para demostrar capacidades que permitan reducir riesgos en anticipación a las futuras misiones tripuladas de aterrizaje del programa Artemis, previstas para el año 2028.

Su lanzamiento está previsto para no antes del otoño [boreal] de 2026; para ello, se utilizará el módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin con el fin de transportar cargas útiles de la NASA. El equipamiento incluirá el instrumento Cámaras estéreo para el estudio de los penachos y la superficie lunar, diseñado para estudiar la interacción de los propulsores con la superficie de la Luna, y el Conjunto retroreflectivo láser, el cual ayuda a las naves espaciales en órbita a determinar su ubicación con mayor precisión utilizando luz láser reflejada. La misión alunizará en la cresta de conexión de Shackleton para demostrar capacidades que permitan reducir riesgos en anticipación a las futuras misiones tripuladas de aterrizaje del programa Artemis, previstas para el año 2028. B a se Lunar II: Con un lanzamiento programado para más adelante este año, transportará más de 500 kilogramos (1.100 libras) de carga a bordo del módulo de aterrizaje Griffin de Astrobotic, incluyendo el rover FLIP de Astrolab, con el fin de madurar los sistemas de movilidad que servirán para orientar las futuras operaciones de vehículos para terreno lunar (LTV, por sus siglas en inglés).

Con un lanzamiento programado para más adelante este año, transportará más de 500 kilogramos (1.100 libras) de carga a bordo del módulo de aterrizaje Griffin de Astrobotic, incluyendo el rover FLIP de Astrolab, con el fin de madurar los sistemas de movilidad que servirán para orientar las futuras operaciones de vehículos para terreno lunar (LTV, por sus siglas en inglés). Base Lunar III: También programada para este año, esta misión transportará la primera carga útil seleccionada con la iniciativa Cargas Útiles e Investigaciones de Exploración en la Superficie de la Luna de la NASA. Su investigación central, Lunar Vertex (Vértice Lunar), viajará a bordo del módulo de alunizaje Nova-C Trinity de Intuitive Machines y estudiará los remolinos lunares —las manchas claras en la superficie— con el fin de mejorar nuestra comprensión sobre la evolución de la superficie y el comportamiento de los materiales en condiciones extremas. La misión incluirá cargas útiles de la ESA (Agencia Espacial Europea) y del Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales, lo que refleja la participación comercial e internacional en las actividades de la Base Lunar.

Estas misiones son las primeras de más de una docena de misiones que serán anunciadas este año; cada una está diseñada para producir datos operativos y reducir riesgos en anticipación a las actividades en la superficie de las misiones tripuladas de Artemis.

La NASA ha adjudicado contratos a Astrolab por 219 millones de dólares y a Lunar Outpost 220 millones de dólares para la construcción y entrega de la primera fase de los LTV. Adjudicados en el marco de las órdenes de trabajo de la Fase 1 de la Misión de Alta Viabilidad del contrato de Servicios de Vehículos de Terreno Lunar, estos hitos de costo fijo y basados en el desempeño permitirán a la NASA desplegar sistemas de movilidad, tanto tripulados como no tripulados, en la superficie lunar para 2028, mediante la iniciativa de Servicios Comerciales de Carga Útil Lunar (CLPS, por sus siglas en inglés) de la agencia. La movilidad inicial en la superficie es un componente fundamental en las prioridades de la política espacial nacional de establecer una presencia lunar duradera.

El Vehículo Lunar Tripulado (CLV 1) de Astrolab, adaptado a partir de la arquitectura FLEX de esa compañía, es un rover diseñado para transportar astronautas, trasladar suministros y dar apoyo en operaciones remotas; cuenta con una configuración compacta en estiba (en estado replegado), tiene una masa de aproximadamente 907 kilogramos (2.000 libras) y la capacidad de alcanzar más de 9,6 kilómetros por hora (6 mi/h) en terreno llano.

Como complemento a esta capacidad, el Pegasus de Lunar Outpost es una evolución de su rover Eagle más ligera y lista para la misión, y está diseñado explícitamente para cumplir con los requisitos actualizados para LTV de la NASA. Con una autonomía operativa de hasta un año y capaz de conducir de forma manual, autónoma o teleoperada a velocidades superiores a los 14 km/h (9 mph), Pegasus incorpora tecnologías heredadas del programa Apolo y se basa en una amplia experiencia en prototipos y vuelos para ofrecer una movilidad confiable y centrada en el ser humano, esencial para el establecimiento de una base lunar sostenida.

El despliegue de múltiples LTV en las etapas iniciales del desarrollo de Base Lunar acelerará las demostraciones tecnológicas, orientará la planificación de los emplazamientos y reducirá los riesgos operativos en anticipación de las misiones tripuladas de Artemis, lo que permitirá a la NASA caracterizar los peligros del terreno, transportar materiales, posicionar de antemano los recursos y madurar los sistemas necesarios para la exploración lunar de larga duración.

Durante los próximos dieciocho meses, los proveedores seleccionados finalizarán el diseño de los rovers, llevarán a cabo evaluaciones con tripulación y certificarán las unidades de vuelo para su operatividad. Los LTV resultantes darán apoyo a desplazamientos autónomos, la preparación del terreno, investigaciones científicas, demostraciones de tecnología y el transporte de astronautas.

A medida que avancen los esfuerzos para el establecimiento de la Base Lunar, la NASA ampliará las oportunidades para proveedores adicionales mediante concursos de acceso por etapas, fomentando un enfoque sólido y sostenible para la movilidad lunar y fortaleciendo las prioridades nacionales en materia de capacidades espaciales.

Para la entrega de estos rovers en la región del Polo Sur de la Luna, la NASA adjudicó a Blue Origin un contrato de 188 millones de dólares, con una opción de prórroga por un valor de 280,4 millones de dólares para dos órdenes de trabajo, lo que incluye una opción de prórroga en función del desempeño en la fase inicial. La NASA puede optar por extender la orden de trabajo para la entrega de la carga útil.

Esta contratación competitiva, ejecutada en el marco de la fase de entrega indefinida y cantidad indefinida de CLPS 1.0 con la orden de trabajo CX-2, representa una inversión estratégica en la exploración lunar y desempeñará un papel fundamental para posibilitar la movilidad y el desarrollo de infraestructuras para operaciones lunares sostenidas, marcando un paso significativo hacia el establecimiento de una presencia humana permanente en la Luna.

Sobre la base de los éxitos y las lecciones aprendidas en CLPS 1.0, la agencia también detalló cómo la próxima generación de módulos de aterrizaje de carga en el marco de CLPS 2.0 continuará con la entrega de cargas útiles tanto en la superficie lunar como en la órbita de la Luna, respaldando de esta manera los ambiciosos objetivos de la NASA para sus operaciones lunares sostenidas. Esta nueva fase introduce una mayor flexibilidad, permitiendo a la NASA contratar servicios de entrega “llave en mano” —completamente construidos, integrados, probados y listos para usar de inmediato— o comenzar a recibir el hardware de CLPS para integrarlo en sus propias misiones. La solicitud de propuestas definitivas para CLPS 2.0 fue publicada el 15 de mayo de 2026, y el plazo para la presentación de las respuestas se vence el martes 30 de junio de 2026.

Actualización sobre la misión MoonFall

La agencia también compartió nuevas actualizaciones sobre MoonFall, una misión que enviará cuatro drones para hacer vuelos cortos sobre la superficie lunar mientras inspeccionan posibles lugares de aterrizaje para los astronautas de Artemis. El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, con sede en el sur de California, ha estado desarrollando el diseño y haciendo pruebas con prototipos de hardware, y ha seleccionado a Firefly Aerospace para construir la nave espacial que transportará los drones desde la órbita terrestre hasta la Luna. El lanzamiento de esta misión está programado para 2028.

Los drones aterrizarán de forma autónoma en la superficie lunar y, a lo largo de un único día lunar, recopilarán imágenes de alta resolución de terrenos de difícil acceso. Tras el último vuelo de cada dron, su carga útil para la supervivencia nocturna seguirá funcionando durante varios meses, lo que supondrá una presencia estadounidense continuada en el Polo Sur lunar.

Otras misiones robóticas en camino

Por último, la NASA anunció que en las próximas semanas dará a conocer una selección de adjudicaciones de trabajos adicionales de CLPS 1.0 —otorgadas durante el evento “Ignition” (Encendido) de la agencia— para cargas útiles y demostraciones de tecnología de Base Lunar. Asimismo, en los próximos meses también habrá nuevas oportunidades para licitar por las órdenes de trabajo de CLPS 1.0 y 2.0, a medida que se definan y planifiquen las demostraciones tecnológicas de la Fase 1 para las misiones de la Base Lunar.

Durante su sesión informativa, el liderazgo de la NASA reiteró que el establecimiento de una presencia lunar sostenida está alineado con la estrategia de exploración más amplia de la agencia, la cual se sustenta en una mayor frecuencia de lanzamientos, la ampliación de sus asociaciones con la industria y una coordinación a nivel de toda la agencia.

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará astronautas de Artemis en misiones cada vez más difíciles para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico y beneficios económicos, y para continuar sentando las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Para obtener más información sobre la Base Lunar, visita el sitio web (en inglés):

https://www.nasa.gov/moonbase

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George Alderman / James Gannon / María José Viñas

Sede central de la NASA, Washington

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