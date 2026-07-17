La NASA invita a los medios de comunicación al lanzamiento del telescopio espacial Roman

Aquí puede verse el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA en la sala limpia del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia en Greenbelt, Maryland, donde este observatorio fue construido y sometido a pruebas. Los amplios y profundos sondeos de Roman explorarán la materia oscura, la energía oscura, los exoplanetas y prácticamente cualquier objeto celeste, desde nuestro propio sistema solar hasta galaxias situadas en los confines del universo observable. Crédito: NASA/Jolearra Tshiteya

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Ya está abierto el plazo de acreditación de los medios de comunicación para el lanzamiento de la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA.

El lanzamiento del telescopio Roman está programado para no antes de las 7:20 a.m. (hora del este) del domingo 30 de agosto, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Este observatorio, que lleva el nombre de la primera astrónoma jefa de la NASA, ofrecerá una visión profunda y panorámica del cosmos, generando imágenes nunca antes vistas que revolucionarán nuestra comprensión del universo.

Los medios interesados en asistir al lanzamiento deben presentar su solicitud antes de los siguientes plazos:

Los representantes de medios de comunicación internacionales sin ciudadanía estadounidense deben presentar su solicitud antes de las 11:59 p.m. del domingo 26 de julio.

Los medios de comunicación de Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses que representen a organizaciones de medios internacionales deben presentar su solicitud antes de las 11:59 p.m. del jueves 30 de julio.•

Todas las solicitudes de acreditación deben ser enviadas en línea a través del sitio web:

https://media.ksc.nasa.gov

La política de acreditación de medios de la NASA está disponible en línea. Para consultas sobre la acreditación o para solicitudes logísticas especiales, envíe un correo electrónico a: ksc-media-accreditat@mail.nasa.gov.

Para otras consultas, comuníquese con la sala de prensa del Centro Espacial Kennedy de la NASA al teléfono: 321-867-2468.

Para obtener más información sobre esta misión, visite el sitio:

https://www.ciencia.nasa.gov/roman

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Alise Fisher / María José Viñas

Sede central de la NASA, Washington

202-385-1287

alise.m.fisher@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov

Leejay Lockhart

Centro Espacial Kennedy, Florida

321-747-8310

leejay.lockhart@nasa.gov

Claire Andreoli

Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Greenbelt, Maryland

301-286-1940

claire.andreoli@nasa.gov