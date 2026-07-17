La NASA invita a los medios de comunicación al lanzamiento del telescopio espacial Roman

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Ya está abierto el plazo de acreditación de los medios de comunicación para el lanzamiento de la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA.
El lanzamiento del telescopio Roman está programado para no antes de las 7:20 a.m. (hora del este) del domingo 30 de agosto, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Este observatorio, que lleva el nombre de la primera astrónoma jefa de la NASA, ofrecerá una visión profunda y panorámica del cosmos, generando imágenes nunca antes vistas que revolucionarán nuestra comprensión del universo.
Los medios interesados en asistir al lanzamiento deben presentar su solicitud antes de los siguientes plazos:
- Los representantes de medios de comunicación internacionales sin ciudadanía estadounidense deben presentar su solicitud antes de las 11:59 p.m. del domingo 26 de julio.
- Los medios de comunicación de Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses que representen a organizaciones de medios internacionales deben presentar su solicitud antes de las 11:59 p.m. del jueves 30 de julio.•
Todas las solicitudes de acreditación deben ser enviadas en línea a través del sitio web:
La política de acreditación de medios de la NASA está disponible en línea. Para consultas sobre la acreditación o para solicitudes logísticas especiales, envíe un correo electrónico a: ksc-media-accreditat@mail.nasa.gov.
Para otras consultas, comuníquese con la sala de prensa del Centro Espacial Kennedy de la NASA al teléfono: 321-867-2468.
Para obtener más información sobre esta misión, visite el sitio:
https://www.ciencia.nasa.gov/roman
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Alise Fisher / María José Viñas
Sede central de la NASA, Washington
202-385-1287
alise.m.fisher@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov
Leejay Lockhart
Centro Espacial Kennedy, Florida
321-747-8310
leejay.lockhart@nasa.gov
Claire Andreoli
Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Greenbelt, Maryland
301-286-1940
claire.andreoli@nasa.gov