La NASA informará sobre su estrategia y misiones para la Base Lunar

Concepto artístico de astronautas trabajando en la superficie lunar. Crédito: NASA

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La NASA ofrecerá una conferencia de prensa el martes 26 de mayo a las 2 p.m. EDT (hora del este) para compartir los planes para la Base Lunar y destacar los avances hacia una presencia sostenida en la superficie lunar. La sesión informativa para los medios tendrá lugar en la sede central de la agencia en Washington.

Líderes de la agencia hablarán sobre los avances del programa, incluyendo a los nuevos socios de la industria y los planes de la misión. Una vez finalizada la conferencia de prensa, habrá expertos en la materia disponibles para dar entrevistas individuales.

Siga la rueda de prensa en vivo a través de la aplicación NASA+ y el canal de YouTube de la agencia. Descubra cómo ver el contenido de la NASA en diversas plataformas en línea, incluidas las redes sociales (información ofrecida en inglés).

Entre los participantes se encuentran:

Jared Isaacman, administrador de la NASA

Lori Glaze, administradora asociada interina, Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración

Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar. García-Galán es hispanohablante.

Los representantes de los medios que no puedan asistir en persona podrán hacer preguntas por teléfono. Para participar en persona o por teléfono, debe confirmar su asistencia a la oficina de prensa de la sede a más tardar a las 11 a.m. del 26 de mayo, enviando un correo a: hq-media@mail.nasa.gov. La política de acreditación de medios de la NASA está disponible en línea (en inglés). La NASA impulsa el desarrollo de la Base Lunar, una iniciativa de exploración e infraestructura lunar a largo plazo diseñada para permitir una presencia humana sostenida y una mayor actividad científica y comercial en el Polo Sur lunar.

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará astronautas en misiones cada vez más difíciles para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico y beneficios económicos, y para continuar sentando las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Para más información sobre las misiones de la NASA, visite:

https://www.nasa.gov (inglés)

https://ciencia.nasa.gov/ (español)

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Bethany Stevens / James Gannon / María José Viñas

Sede central, Washington

+1-202-358-1600

bethany.c.stevens@nasa.gov / james.h.gannon@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov