La NASA busca a la próxima generación de astronautas

La NASA anunció su promoción de candidatos a astronautas de 2025 el 22 de septiembre de 2025 en el Centro Espacial Johnson de la agencia, en Houston. Crédito: NASA/Helen Arase Vargas

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La NASA busca a los exploradores que ayudarán a escribir el próximo capítulo de los vuelos espaciales tripulados.

Ya está abierto el plazo de inscripción para la próxima promoción de astronautas de la agencia, que se incorporarán a la NASA en un momento en el que Estados Unidos regresa a la Luna, construye la Base Lunar y sienta las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

La próxima generación de astronautas se entrenará para operar en la superficie lunar, vivir y trabajar fuera de la Tierra, y llevar a cabo misiones que ampliarán los límites de la exploración con seres humanos más lejos que nunca.

Los ciudadanos estadounidenses interesados en formar parte del cuerpo de astronautas tienen hasta las 11:59 p.m. EST (hora del este) del jueves 3 de diciembre para enviar la documentación completa de su solicitud a:

https://go.nasa.gov/3WyvlQi

“Este es un momento extraordinario para incorporarse al cuerpo de astronautas de la NASA”, afirmó el administrador de la agencia espacial, Jared Isaacman. “Las personas que seleccionemos podrían pisar la Luna, vivir y trabajar en la Base Lunar, y ayudar a desarrollar los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán a las tripulaciones a Marte. Esas misiones exigirán excelencia técnica, buen criterio, trabajo en equipo y valentía. El cuerpo de astronautas de la NASA siempre ha recurrido a estadounidenses excepcionales con la disposición de asumir retos extraordinarios al servicio de la nación. Si quieres unirte a esa tradición, ven a ayudarnos a escribir el próximo capítulo de la mayor aventura de la humanidad”.

La NASA prevé realizar su selección definitiva a finales de 2027 para comenzar la capacitación de la próxima promoción de candidatos a astronautas.

“La ventana de oportunidad está abierta. La misión nos espera. Y lo único que falta en la mayor aventura en la que se ha embarcado la humanidad eres tú”, afirmó Matt Anderson, administrador adjunto de la NASA.

La agencia abrió por última vez la convocatoria en 2024. De entre más de 8.000 candidaturas, en 2025 se seleccionaron 10 candidatos a astronautas, que actualmente están completando casi dos años de capacitación.

“Para quienes presentan su candidatura, convertirse en astronauta de la NASA es más que una oportunidad profesional”, afirmó Scott Tingle, astronauta jefe y presidente de la Junta de Selección de Astronautas del Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. “Es una oportunidad para formar parte de un legado de exploradores que han ampliado los límites del conocimiento y desempeñar un papel en las misiones que marcarán el futuro de la humanidad en el espacio. La próxima generación de candidatos a astronautas podría ayudar a escribir la historia, al tiempo que inspira a futuros científicos, ingenieros y exploradores”.

Desde la década de 1960, la NASA ha seleccionado a 370 personas para capacitarlas como candidatos a astronautas en sus misiones, cada vez más exigentes. La agencia cuenta actualmente con 32 astronautas en activo, y los candidatos seleccionados se unirán a sus filas para formarse en caminatas espaciales, geología lunar, manejo de aeronaves de alto rendimiento y mucho más.

Los requisitos básicos para presentar la candidatura incluyen la ciudadanía estadounidense y un título de maestría en un campo STEM —como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o informática— obtenido en una institución acreditada. El requisito del título de maestría también puede cumplirse mediante:

Haber completado al menos dos años de estudios en un programa de doctorado en un campo técnico pertinente de ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, informática o matemáticas.

Haber obtenido un título de doctor en medicina, doctor en medicina osteopática, asistente médico, doctor en práctica de enfermería, enfermero de familia o cualquier otra titulación médica relacionada.

Haber completado, o estar matriculado actualmente en, un programa de la Escuela de Pilotos de Pruebas reconocido a nivel nacional, siempre que dicho programa se complete antes de julio de 2027. Si la Escuela de Pilotos de Pruebas es el único título técnico superior, se exigirá haber completado una licenciatura en un campo STEM, como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o informática.

Los candidatos también deben contar con al menos tres años de experiencia profesional relacionada tras haber obtenido la titulación requerida.

En el caso de los pilotos, el requisito de experiencia profesional puede cumplirse mediante la siguiente experiencia de vuelo:

Aviones a reacción de alto rendimiento: 750 horas como piloto al mando.

Otras aeronaves de ala fija: 1.500 horas de vuelo en total, incluidas 750 horas como piloto al mando.

Aeronaves de ala giratoria: 1.000 horas de vuelo en total, incluidas 300 horas como piloto al mando.

Para los médicos, el periodo de residencia puede contabilizarse como parte del requisito de experiencia profesional y debe completarse antes de julio de 2027.

Los candidatos a astronautas deben superar el examen médico de la NASA para vuelos espaciales de larga duración y demostrar sólidas habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

Desde sus inicios, el cuerpo de astronautas de la NASA ha representado lo mejor del ingenio, la destreza y la determinación estadounidenses, llevando a cabo misiones que logran lo casi imposible y ampliando el conocimiento de la humanidad sobre la Tierra, la Luna y más allá.

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará a astronautas en misiones cada vez más complejas cerca del Polo Sur lunar para explorar la Luna como nunca antes se había hecho. Además de aportar beneficios económicos e impulsar los avances científicos a través de sus misiones Artemis, la NASA establecerá una presencia humana duradera en la superficie lunar y sentará las bases para la primera misión tripulada a Marte.

Para obtener más información en inglés sobre el proceso de solicitud y lo que implica ser astronauta de la NASA, visita:

go.nasa.gov/astro2026

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George Alderman / Cheryl Warner / María José Viñas

Sede central, Washington

+1 202-358-1600

george.a.alderman@nasa.gov / cheryl.m.warner@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov

Anna Schneider

Centro Espacial Johnson, Houston

+1 281-483-5111

anna.c.schneider@nasa.gov