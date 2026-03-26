La NASA anuncia la cobertura de la de la primera misión tripulada Artemis alrededor de la Luna

Los miembros de la tripulación de Artemis II —el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen y los astronautas de la NASA Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman— salen de los alojamientos de la tripulación de astronautas, situados en el Edificio de Operaciones y Comprobación Neil Armstrong, y se dirigen a los vehículos de transporte de la tripulación de Artemis antes de desplazarse a la plataforma de lanzamiento 39B, como parte de una prueba integrada de los sistemas de tierra en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, el 20 de septiembre de 2023, para poner a prueba probar el cronograma de la tripulación para el día del lanzamiento. NASA/Kim Shiflett

Diversos eventos previos al lanzamiento, del lanzamiento y de la misión Artemis II de la NASA alrededor de la Luna se transmitirán en línea. La agencia tiene como fecha objetivo no antes del miércoles 1 de abril para este vuelo de prueba, con una ventana de lanzamiento de dos horas que se abre a las 6:24 p.m. EDT (hora del este), y con oportunidades de lanzamiento adicionales hasta el lunes 6 de abril.

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA en el marco del programa Artemis y despegará desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida. La misión llevará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna. Entre los objetivos de la agencia está poner a prueba los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion por primera vez con personas a bordo y sentar las bases para futuras misiones tripuladas de Artemis. Las ruedas de prensa, los eventos y la cobertura de la misión durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, se transmitirán en el canal de YouTube de la agencia, y cada evento tendrá su propia transmisión a medida que se acerque su hora de inicio. Descubra cómo ver el contenido de la NASA a través de diversas plataformas en línea, incluidas las redes sociales.

La fecha y/u hora de todos los eventos están sujetas a cambios. Una lista completa de las actividades de cobertura de Artemis II está disponible en línea en:

https://go.nasa.gov/40W3CrL

Los siguientes eventos destacados previos al lanzamiento y del día del lanzamiento se indican en hora del este de Estados Unidos:

Viernes, 27 de marzo

2:30 p.m.: Dirigentes de la agencia, entre ellos el administrador de la NASA, Jared Isaacman, junto con la presidenta de la CSA, Lisa Campbell, y otros líderes, darán la bienvenida a los astronautas a su llegada al Centro Kennedy de la NASA. Los miembros de la tripulación de Artemis II responderán a preguntas de los medios de comunicación presentes en el centro. La tripulación de Artemis II llegará al Centro Espacial Kennedy de la NASA y responderá a las preguntas de los medios de comunicación que estén en persona en el centro.

Domingo, 29 de marzo

9:30 a.m.: Los tripulantes de la misión Artemis II responderán virtualmente a preguntas de periodistas desde su centro de cuarentena.

2 p.m.: La NASA ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre el estado actual del lanzamiento.

Lunes, 30 de marzo

5 p.m.: Tras una reunión de gestión de la misión, los responsables de la agencia, entre ellos el administrador de la NASA, Jared Isaacman, ofrecerán una rueda de prensa para informar sobre los últimos avances en los preparativos del lanzamiento.

Martes, 31 de marzo

1 p.m.: La NASA ofrecerá una conferencia de prensa previa al lanzamiento.

Miércoles, 1 de abril

7:45 a.m. Comienza la transmisión (en inglés) de las operaciones de llenado de combustible del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), con imágenes del cohete y comentarios en directo.

12:40 p.m.: Comienza la cobertura de NASA+ (en inglés) del despegue. La transmisión continúa en YouTube tras el despliegue de los paneles solares de Orion en el espacio.

4:45 p.m.: Comienza la cobertura del lanzamiento en español en el canal de YouTube en español de la NASA y en NASA+, la cual continuará hasta aproximadamente 15 minutos después del despegue.

Aproximadamente dos horas y media después del lanzamiento, la NASA ofrecerá una rueda de prensa tras el encendido de la etapa superior del cohete SLS para enviar a Orion y a su tripulación a la órbita terrestre alta.

Cobertura de la misión

La cobertura en tiempo real de la NASA continuará durante toda la misión a través de YouTube. La agencia también proporcionará otra transmisión en vivo con vistas desde la nave espacial Orion, siempre que el ancho de banda lo permita.

La agencia proporcionará informes diarios sobre el estado de la misión desde el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston a partir del jueves 2 de abril (excepto el 6 de abril, debido a las actividades del sobrevuelo lunar).

La tripulación participará en conversaciones en vivo durante toda la misión. La NASA comunicará las horas exactas de cada uno de estos eventos en el blog de Artemis y en la página de eventos de lanzamiento de la agencia, ambos en inglés.

Para participar virtualmente en las ruedas de prensa, los medios de comunicación deben confirmar su asistencia a más tardar dos horas antes del inicio de cada conferencia, escribiendo en inglés a la sala de prensa del centro Johnson de la NASA a: jsccommu@mail.nasa.gov.

Cobertura del lanzamiento y la misión en el sitio web de la NASA

Las actualizaciones durante la cuenta regresiva del lanzamiento y a lo largo de la misión se publicarán en el blog de Artemis, en inglés.

Todas las imágenes más recientes estarán disponibles en: Artemis II Multimedia

Para seguir la posición de Orion en el espacio, visite: nasa.gov/trackartemis

Asista al lanzamiento de forma virtual

Los miembros del público pueden registrarse para asistir al lanzamiento de forma virtual. El programa de invitados virtuales de la NASA para esta misión incluye recursos seleccionados sobre el lanzamiento, notificaciones sobre oportunidades relacionadas o cambios, y un sello para el pasaporte de invitado virtual de la NASA después del lanzamiento, todo en inglés.

Cobertura del lanzamiento solo en audio

Los medios de comunicación pueden escuchar la cobertura solo en audio de la carga de combustible y el lanzamiento marcando el +1 256-715-9946, código de acceso 682-040-632. Para quienes se encuentren en el condado de Brevard en la Costa Espacial, el audio del lanzamiento también estará disponible en la frecuencia de radio VHF 146.940 MHz —a través del Servicio de Información de Lanzamientos y Sistema de Televisión de Aficionados— y en la frecuencia de radio UHF de 444.925 MHz del Club de Radioaficionados del centro Kennedy de la NASA, en modo FM.

El plazo para la acreditación de medios de comunicación para la cobertura presencial del lanzamiento y los eventos de la misión ya ha vencido. La política de acreditación de medios de la agencia está disponible en línea. Si tiene alguna pregunta sobre la acreditación de medios en el centro Kennedy de la NASA, envíe un correo electrónico en inglés a: ksc-media-accreditat@mail.nasa.gov. Si tiene alguna pregunta sobre la acreditación de medios en el centro Johnson de la NASA, envíe un correo electrónico en inglés a: jsccommu@mail.nasa.gov.

Para obtener información sobre cómo acceder a las transmisiones, envíe un correo electrónico en inglés al equipo de programación de NASA+: nasa-dl-nasaplus-programming@mail.nasa.gov

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará a los astronautas de Artemis en misiones cada vez más complejas para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico, beneficios económicos, y para sentar las bases de las primeras misiones tripuladas a Marte.

Para obtener más información sobre el programa Artemis de la NASA, visite:

https://www.nasa.gov (inglés)

https://ciencia.nasa.gov/artemis (español)

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Cheryl Warner / Lauren Low / María José Viñas

Sede central, Washington

202-358-1600

cheryl.m.warner@nasa.gov / lauren.e.low@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov

Tiffany Fairley

Centro Espacial Kennedy, Florida

321-747-8306

tiffany.l.fairley@nasa.gov

Chelsey Ballarte

Centro Espacial Johnson, Houston

281-483-5111

chelsey.n.ballarte@nasa.gov