Envía tu nombre alrededor de la Luna en 2026 con la misión Artemis II de la NASA

La NASA invita al público a unirse al vuelo de prueba Artemis II de la agencia en el que cuatro astronautas emprenderán un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra para poner a prueba los sistemas y el hardware necesarios para la exploración del espacio profundo. Como parte de la iniciativa de la agencia “Envía tu nombre con Artemis II”, cualquiera puede asegurar su lugar a registrándose antes del 21 de enero.

Los nombres de los participantes en esta iniciativa viajarán en la nave espacial Orion y el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) junto a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

“Artemis II es un vuelo de prueba clave en nuestro esfuerzo por enviar de nuevo a seres humanos a la superficie de la Luna y desarrollar futuras misiones a Marte. También es una oportunidad para inspirar a personas de todo el mundo y darles la oportunidad de acompañarnos mientras lideramos el camino en la exploración humana hacia lugares más profundos en el espacio”, dijo Lori Glaze, administradora asociada interina en la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede central de la NASA en Washington.

Los nombres recopilados se incluirán en una tarjeta de memoria SD que será cargada a bordo de Orion antes del lanzamiento. A cambio, los participantes pueden descargar una tarjeta de embarque con su nombre como un recuerdo coleccionable.

Para añadir tu nombre y recibir una tarjeta de embarque en español, visita el sitio web:

https://go.nasa.gov/TuNombreArtemis

Para añadir tu nombre y recibir una tarjeta de embarque en inglés, visita el sitio web:

https://go.nasa.gov/artemisnames

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, el vuelo de prueba Artemis II es el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA. Tendrá una duración aproximada de 10 días y despegará a más tardar en abril de 2026. Este es otro paso hacia nuevas misiones tripuladas de Estados Unidos a la superficie de la Luna que ayudarán a la agencia a prepararse para enviar a los primeros astronautas estadounidenses a Marte.

Para obtener más información acerca de esta misión, visita el sitio web (en inglés):

https://www.nasa.gov/mission/artemis-ii/

