La NASA da la bienvenida a la Tierra a los exploradores lunares de Artemis II, quienes batieron récords

La nave espacial Orion de la NASA, con los tripulantes de la misión Artemis II —los astronautas de la NASA Reid Wiseman, comandante; Victor Glover, piloto; Christina Koch, especialista de misión; y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, especialista de misión— a bordo, retratada al amerizar a las 5:07 p.m. PDT (hora del Pacífico) en el océano Pacífico, frente a la costa de California, el viernes 10 de abril de 2026. La misión Artemis II de la NASA llevó a Wiseman, Glover, Koch y Hansen en una travesía de 10 días alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra. NASA/Joel Kowsky

Los primeros astronautas en viajar a la Luna en más de medio siglo han regresado a la Tierra tras una misión que ha establecido nuevos récords a bordo del vuelo de prueba Artemis II de la NASA.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) amerizaron a las 5:07 p.m. PDT (hora del Pacífico) de este viernes frente a la costa de San Diego, completando un viaje de casi 10 días que los llevó a una distancia máxima de 406.771 kilómetros (252.756 millas) de la Tierra.

“Reid, Victor, Christina y Jeremy: bienvenidos a casa y felicitaciones por un logro verdaderamente histórico. La NASA agradece al presidente Donald Trump y a sus aliados en el Congreso por proporcionar el mandato y los recursos que hicieron posible esta misión y el futuro de Artemis”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman. “Artemis II demostró una habilidad, valentía y dedicación extraordinarias a medida que la tripulación llevaba a Orion, al Sistema de Lanzamiento Espacial [SLS, por sus siglas en inglés] y a la exploración humana más lejos que nunca. Al ser los primeros astronautas en volar en este cohete y en esta nave espacial, la tripulación aceptó un riesgo considerable al servicio del conocimiento adquirido y el futuro que estamos decididos a construir. La NASA también reconoce las contribuciones de toda la fuerza laboral de esta agencia, así como la de nuestros socios internacionales, cuya pericia y compromiso fueron esenciales para el éxito de esta misión. Con la misión Artemis II completada, la atención se centra ahora con confianza en el ensamblaje de Artemis III y en los preparativos para regresar a la superficie lunar, establecer una base y no volver a abandonar la Luna jamás”.

Después de su amerizaje en el océano Pacífico, los astronautas fueron recibidos por un equipo combinado de la NASA y el ejército de Estados Unidos, que los asistió para salir de la nave espacial en mar abierto y los transportó en helicóptero hasta el buque USS John P. Murtha para someterse a exámenes médicos iniciales. Se espera que los miembros de la tripulación regresen al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston el sábado 11 de abril.

Durante su misión, Wiseman, Glover, Koch y Hansen recorrieron un total de 1.117.659 kilómetros (694.481 millas). Su sobrevuelo lunar los llevó más lejos de lo que jamás han viajado antes los seres humanos, superando el récord de la distancia anterior establecido por los astronautas del Apolo 13 en 1970.

La primera tripulación de Artemis despegó a bordo del cohete SLS de la NASA a las 6:35 p.m. del 1 de abril, desde la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida. Con casi cuatro millones de kilogramos (8,8 millones de libras) de empuje en el momento del despegue, el cohete de fabricación estadounidense impulsó hacia el espacio a la tripulación ubicada dentro de la nave espacial Orion, situándola en órbita con una precisión milimétrica después de una cuenta regresiva sin contratiempos, dirigida por el equipo de control de lanzamiento de Artemis de la agencia.

Durante el primer día en el espacio, los astronautas y los equipos en tierra inspeccionaron la nave espacial —a la que la tripulación ha dado el nombre de Integrity (Integridad en español)— para confirmar que todos los sistemas funcionaban correctamente antes de hacer el tránsito hacia la Luna. La NASA también desplegó en la órbita terrestre cuatro pequeños satélites CubeSat de sus socios internacionales.

En el segundo día del vuelo de prueba, con todos los sistemas listos (“Go” en el argot astronáutico), el módulo de servicio de Orion encendió su motor principal, situando a los astronautas en una trayectoria que los llevó a 6.545 kilómetros (4.067 millas) por encima de la superficie lunar en su aproximación más cercana.

“La tripulación de Artemis II ya está en casa. Los sistemas de reentrada, descenso y aterrizaje funcionaron tal como fueron diseñados, y la prueba final se completó según lo previsto. Este momento pertenece a las miles de personas, de catorce países distintos, que construyeron este vehículo, lo sometieron a pruebas y depositaron su confianza en él. Su trabajo protegió cuatro vidas humanas que viajaban a 40.233 kilómetros (25.000 millas) por hora, y las trajo de regreso a la Tierra sanas y salvas”, dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA. “Artemis II ha validado el vehículo, los equipos, la arquitectura y la colaboración internacional que llevarán de nuevo a la humanidad a la superficie lunar. Reid, Victor, Christina y Jeremy llevaron las esperanzas de este mundo más lejos de lo que los seres humanos han viajado en más de medio siglo. Hace 53 años, la humanidad dejó la Luna. Esta vez, hemos regresado para quedarnos. El futuro es nuestro para conquistarlo”.

Con astronautas a bordo por primera vez, los ingenieros sometieron a Orion a una evaluación completa durante el vuelo. La tripulación puso a prueba los sistemas de soporte vital de la nave espacial, confirmando que Orion es capaz de dar sustento a seres humanos en el espacio profundo. Durante varias demostraciones de pilotaje, los miembros de la tripulación tomaron el control manual de la astronave, pilotando a Orion para validar su maniobrabilidad y recopilar datos que servirán de guía para futuras operaciones de encuentro y acoplamiento con módulos de aterrizaje aptos para llevar tripulación durante la misión Artemis III y otras misiones futuras.

La tripulación completó una serie de pruebas que servirán de orientación para la forma en que la NASA llevará a cabo futuras misiones a la Luna. Entre estas pruebas se incluyeron evaluaciones sobre el funcionamiento de la nave espacial durante los ejercicios de la tripulación, el equipo y los procedimientos de emergencia, los trajes espaciales del sistema de supervivencia de la tripulación de Orion y otros sistemas críticos de la nave.

Wiseman, Glover, Koch y Hansen también respaldaron investigaciones científicas destinadas a ayudar a la NASA a preparar a los astronautas para vivir y trabajar en la Luna, a medida que la agencia construye una base lunar y fija su mirada en Marte. Estos experimentos —entre los que se incluye la investigación AVATAR, la cual estudia cómo responde el tejido humano a la microgravedad y al entorno de radiación del espacio profundo, así como otros estudios de investigación sobre los seres humanos y su desempeño—recopilan datos esenciales sobre la salud para misiones de larga duración.

Durante su sobrevuelo lunar del 6 de abril, los astronautas capturaron más de 7.000 imágenes de la superficie lunar y de un eclipse solar, durante el cual la Luna ocultó al Sol desde el punto de observación de Orion. Las imágenes incluyen vistas impresionantes de la puesta y la salida de la Tierra, cráteres de impacto, antiguos flujos de lava, nuestra galaxia, la Vía Láctea, así como de fracturas en la superficie y variaciones de color a lo largo del terreno lunar.

La tripulación documentó la topografía a lo largo del terminador —el límite entre el día y la noche lunares—, donde la luz solar rasante (de ángulo cerrado) proyecta largas sombras sobre la superficie, creando condiciones de iluminación similares a las de la región del Polo Sur, donde está previsto que alunicen los astronautas en 2028. Los astronautas también propusieron posibles nombres para dos cráteres lunares, e informaron sobre destellos de impactos de meteoroides en el lado de la Luna a oscuras.

Las investigaciones científicas de Artemis II allanarán el camino para futuras misiones a la superficie de la Luna, al contribuir al avance de las operaciones de misiones y capacitar a los astronautas para ejercer un juicio fundamentado a fin de identificar áreas de gran interés para la ciencia y la exploración.

Con la tripulación a salvo en la Tierra, la NASA y sus socios ahora centrarán su atención en los preparativos para la misión Artemis III del próximo año, en la que una nueva tripulación a bordo de Orion pondrá a prueba las operaciones integradas con módulos de aterrizaje lunar de fabricación comercial en la órbita terrestre baja.

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará a los astronautas del programa Artemis en misiones cada vez más desafiantes para explorar más regiones de la Luna para lograr descubrimientos científicos y beneficios económicos, establecer una presencia humana duradera en la superficie lunar y sentar las bases para enviar a los primeros astronautas —astronautas estadounidenses— a Marte.

Para obtener más información sobre el programa Artemis, visita :

https://www.nasa.gov/artemis (en inglés)

https://ciencia.nasa.gov/artemis (en español)

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Bethany Stevens / Rachel Kraft / María José Viñas

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