La NASA compartirá los últimos avances del programa Base Lunar

Representación digital de la región del Polo Sur lunar. Los puntos de luz brillantes esparcidos por la superficie lunar representan los componentes en superficie que apoyan las operaciones sostenidas con seres humanos y robots cerca del Polo Sur. Crédito: NASA

Lea esta nota de prensa en inglés aquí.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ofrecerá una conversación virtual el martes 30 de junio a las 2:30 p.m. EDT (hora del este) para compartir las novedades más recientes sobre los planes de la agencia para construir una base en la superficie de la Luna.

El administrador Isaacman y Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar, hablarán sobre la próxima ronda de adjudicaciones para nuevas misiones de módulos de alunizaje y ofrecerán un avance de las próximas oportunidades a medida que la agencia avanza en la construcción de una presencia sostenida en la Luna.

La rueda de prensa se transmitirá por el canal de YouTube de la NASA (en inglés). Una repetición instantánea estará disponible en línea. Infórmese sobre cómo ver el contenido de la NASA en distintas plataformas, incluidas las redes sociales (información en inglés).

Para hacer preguntas de forma virtual durante el evento, los periodistas deberán confirmar su asistencia a más tardar a las 12:30 p.m. EDT (hora del este) del 30 de junio escribiendo a: lhq-media@mail.nasa.gov. La política de acreditación de medios de la NASA está disponible en línea (en inglés).

La NASA avanza en el desarrollo de la Base Lunar, una iniciativa de exploración e infraestructura lunar a largo plazo diseñada para permitir una presencia humana sostenida y ampliar la actividad científica y comercial en la superficie de la Luna.

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará astronautas en misiones cada vez más difíciles para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico y beneficios económicos, y para continuar sentando las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Para obtener más información (en inglés) sobre los planes de la NASA para la Base Lunar, visite:

https://www.nasa.gov/moonbase

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Bethany Stevens / Rachel Kraft / María José Viñas

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