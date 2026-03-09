La NASA compartirá información actualizada sobre la evaluación de aptitud para el vuelo de Artemis II

Read this media advisory in English here.
La NASA ofrecerá una rueda de prensa a las 3 p.m. EDT (hora del este) del jueves 12 de marzo para dar a conocer el progreso de la misión tripulada Artemis II alrededor de la Luna. La rueda de prensa tendrá lugar en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, tras la conclusión de la evaluación de aptitud para el vuelo de Artemis II.
La rueda de prensa se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de la agencia. Aprenda a transmitir contenido de la NASA a través de diversas plataformas en línea, incluidas las redes sociales, según disponibilidad.
Entre los participantes de la NASA se encuentran:
- Jared Isaacman, administrador
- Lori Glaze, administradora asociada interina, Dirección de Misiones de Sistemas de Exploración
- John Honeycutt, director del equipo de gestión de la misión Artemis II
- Shawn Quinn, director del Programa de Sistemas Terrestres de Exploración.
- Norm Knight, director, Dirección de Operaciones de Vuelo
La asistencia en persona a este evento en el centro Kennedy está abierta a los medios de comunicación previamente acreditados para el lanzamiento de Artemis II. Para participar virtualmente, los medios de comunicación deben confirmar su asistencia y solicitar los detalles de la llamada al menos 30 minutos antes del inicio del evento a la sala de prensa del centro Kennedy: ksc-newsroom@mail.nasa.gov. La política de acreditación de medios de la NASA está disponible en línea (en inglés).
La NASA continúa su trabajo en el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave espacial Orion en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos del centro Kennedy antes de un segundo traslado a la plataforma de lanzamiento a finales de este mes, antes de un posible lanzamiento en abril.
Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, Artemis allanará el camino para nuevas misiones tripuladas estadounidenses en la superficie lunar, como preparación para enviar a los primeros astronautas a Marte.
Para más información sobre el programa Artemis, visite:
https://www.nasa.gov/artemis (inglés)
https://ciencia.nasa.gov/artemis (español)
-fin-
Bethany Stevens / Rachel Kraft / María José Viñas
Sede central, Washington
202-358-1600
bethany.c.stevens@nasa.gov / rachel.h.kraft@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov
Tiffany Fairley
Centro Espacial Kennedy, Florida
321-747-8306
tiffany.l.fairley@nasa.gov