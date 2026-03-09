La NASA compartirá información actualizada sobre la evaluación de aptitud para el vuelo de Artemis II

El transportador oruga 2 de la NASA, que traslada el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial con la nave espacial Orion de la misión Artemis II de la agencia, llega el 25 de febrero de 2026 al interior del Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida para solucionar el problema del flujo de helio a la etapa superior del cohete (la etapa de propulsión criogénica provisional). Una vez completado, el cohete regresará al Complejo de Lanzamiento 39B para prepararse para lanzar a cuatro astronautas en el vuelo de prueba Artemis II alrededor de la Luna y de vuelta. Crédito: NASA/Cory Huston

Read this media advisory in English here.

La NASA ofrecerá una rueda de prensa a las 3 p.m. EDT (hora del este) del jueves 12 de marzo para dar a conocer el progreso de la misión tripulada Artemis II alrededor de la Luna. La rueda de prensa tendrá lugar en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, tras la conclusión de la evaluación de aptitud para el vuelo de Artemis II.

La rueda de prensa se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de la agencia. Aprenda a transmitir contenido de la NASA a través de diversas plataformas en línea, incluidas las redes sociales, según disponibilidad.

Entre los participantes de la NASA se encuentran:

Jared Isaacman, administrador

Lori Glaze, administradora asociada interina, Dirección de Misiones de Sistemas de Exploración

John Honeycutt, director del equipo de gestión de la misión Artemis II

Shawn Quinn, director del Programa de Sistemas Terrestres de Exploración.

Norm Knight, director, Dirección de Operaciones de Vuelo

La asistencia en persona a este evento en el centro Kennedy está abierta a los medios de comunicación previamente acreditados para el lanzamiento de Artemis II. Para participar virtualmente, los medios de comunicación deben confirmar su asistencia y solicitar los detalles de la llamada al menos 30 minutos antes del inicio del evento a la sala de prensa del centro Kennedy: ksc-newsroom@mail.nasa.gov. La política de acreditación de medios de la NASA está disponible en línea (en inglés).

La NASA continúa su trabajo en el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave espacial Orion en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos del centro Kennedy antes de un segundo traslado a la plataforma de lanzamiento a finales de este mes, antes de un posible lanzamiento en abril.

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, Artemis allanará el camino para nuevas misiones tripuladas estadounidenses en la superficie lunar, como preparación para enviar a los primeros astronautas a Marte.

Para más información sobre el programa Artemis, visite:

https://www.nasa.gov/artemis (inglés)

https://ciencia.nasa.gov/artemis (español)

Bethany Stevens / Rachel Kraft / María José Viñas

Sede central, Washington

202-358-1600

bethany.c.stevens@nasa.gov / rachel.h.kraft@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov

Tiffany Fairley

Centro Espacial Kennedy, Florida

321-747-8306

tiffany.l.fairley@nasa.gov