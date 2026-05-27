La NASA anunciará la tripulación de Artemis III e informará sobre el progreso de la misión

Crédito: NASA

La NASA informará sobre los avances de la misión Artemis III de la agencia y anunciará los astronautas asignados a este vuelo de prueba durante un evento en vivo a las 11 a.m. EDT (hora del este) del martes 9 de junio en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

Siga la rueda de prensa en vivo a través de la aplicación NASA+ y el canal de YouTube de la agencia. Descubra cómo ver el contenido de la NASA en diversas plataformas en línea, incluidas las redes sociales (información ofrecida en inglés).

Tras el evento, la tripulación de Artemis III estará disponible para un número limitado de entrevistas presenciales y virtuales.

Las solicitudes de entrevista deben enviarse a la sala de prensa del centro Johnson antes de las 5 p.m. del 4 de junio. Los periodistas que no son ciudadanos estadounidenses interesados en asistir deben comunicarse, en inglés, con la sala de prensa de Johnson mediante correo electrónico (jsccommu@mail.nasa.gov) antes de las 5 p.m. del jueves 28 de mayo. Los periodistas estadounidenses deben comunicarse con la sala de prensa antes de las 5 p.m. del jueves 4 de junio. Los medios registrados recibirán la confirmación y detalles adicionales del evento por correo electrónico. La política de acreditación de medios de la NASA está disponible en línea.

Artemis III lanzará a cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida en la nave espacial Orion, la cual viajará a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial, por sus siglas en inglés). La misión pondrá a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje humano necesarios para llevar a los astronautas a la superficie lunar. Basándose en el exitoso vuelo de prueba tripulado de Artemis II en abril, Artemis III allanará el camino para futuras misiones a la Luna.

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará astronautas en misiones cada vez más complejas para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico y beneficios económicos, y para continuar sentando las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Para más información sobre el programa Artemis, visite:

https://www.nasa.gov/artemis (inglés)

https://ciencia.nasa.gov/artemis (español)

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Rachel Kraft / María José Viñas

Sede central, Washington

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rachel.h.kraft@nasa.gov / maria-jose.vinasgarcia@nasa.gov

Anna Schneider

Centro Espacial Johnson

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