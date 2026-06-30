La NASA adjudica nuevas misiones científicas para Base Lunar y adelanta nuevas oportunidades

Tres representaciones digitales muestran módulos de aterrizaje lunar comerciales de Astrobotic, Intuitive Machines y Firefly en la Luna. La NASA anunció el 30 de junio que estos módulos de aterrizaje entregarán más investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas de la NASA en la superficie lunar para el programa Base Lunar de la agencia. Créditos: Astrobotic, Intuitive Machines, Firefly

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Nota del editor: Este comunicado se actualizó el 30 de junio de 2026 para aclarar la versión de desarrollo de ingeniería del rover PROMISE.



La NASA anunció el martes la selección de tres empresas para llevar a cabo cuatro nuevas misiones a la Luna a finales de 2028 como parte del programa Base Lunar de la agencia. Astrobotic, Firefly Aerospace e Intuitive Machines entregarán cargas útiles científicas de la NASA a la superficie lunar mientras la agencia construye el primer puesto de avanzada en otro mundo.

“Estas nuevas adjudicaciones a nuestros socios comerciales, que suman casi 600 millones de dólares para enviar más misiones a la Luna con cargas útiles científicas, demuestran nuestro compromiso de acelerar el esfuerzo para establecer una presencia a largo plazo en la superficie lunar, y nos brindan más oportunidades para desarrollar las capacidades que necesitamos para prosperar allí”, dijo Lori Glaze, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Vuelos Espaciales Tripulados de la sede central de la NASA en Washington.

A Astrobotic se le adjudicaron 297,9 millones de dólares en total para dos entregas, mientras que Firefly Aerospace e Intuitive Machines recibieron 144,2 y 148,3 millones de dólares, respectivamente, para una entrega cada una, como parte de la iniciativa de Servicios Comerciales de Carga Útil Lunar (CLPS, por sus siglas en inglés) de la agencia, uno de los pilares de Base Lunar. Cada una usará versiones actualizadas de diseños de módulos de aterrizaje que ya han volado, para permitir la mayor cadencia de misiones de la NASA.

“Estamos construyendo un campo de pruebas para las operaciones de Base Lunar”, dijo Ryan Stephan, director interino de módulos de aterrizaje de carga del programa Base Lunar de la NASA. “Acelerar la cadencia con la que adjudicamos nuevas misiones a la Luna y las oportunidades de lanzamiento nos permite avanzar rápidamente para aprender, repetir y mejorar”.

Con 17 misiones de entrega a la superficie lunar a cargo de múltiples proveedores, la NASA también anunció nuevas oportunidades para que la industria estadounidense contribuya a la Base Lunar. La agencia está barajando planes para enviar a la Luna el Vehículo de Exploración Polar para Observación, Cartografía y Exploración In Situ (PROMISE, por su acrónimo en inglés), una versión de desarrollo de ingeniería del rover Perseverance en Marte. Los expertos de la agencia definirán las posibles oportunidades de PROMISE para caracterizar la superficie lunar y el subsuelo, y para prospectar recursos.

Además, la NASA tiene previsto solicitar propuestas en los próximos meses para módulos de aterrizaje lunar que transporten una demostración de tecnología de energía y aviónica, otro conjunto de cargas científicas y un generador de imágenes ópticas del Polo Sur. La NASA también publicará una convocatoria abierta para demostraciones tecnológicas de la Base Lunar y solicitará propuestas para una constelación de retransmisores de comunicaciones y navegación lunar para mejorar la comunicación entre los elementos de la Base Lunar y la Tierra.

Las adjudicaciones anunciadas el 30 de junio desempeñarán un papel fundamental en el establecimiento de la infraestructura para las operaciones en la superficie lunar. Las empresas son responsables de iniciar y ejecutar los procesos de contratación proporcionar una evaluación de un módulo de aterrizaje lunar previo similar e incorporar las lecciones aprendidas para mejorar la fiabilidad general de la misión.

Cada entrega llevará tres cargas útiles de la NASA a la superficie lunar:

Instrumento Cámara estéreo para el estudio de los chorros de propulsión en la superficie lunar (SCALPSS, por sus siglas en inglés): un conjunto de cuatro cámaras que utiliza una técnica llamada fotogrametría estéreo para producir una vista tridimensional del impacto del penacho de gases del motor sobre el polvo lunar a medida que el módulo de aterrizaje desciende sobre la superficie de la Luna. Al recopilar datos de una variedad de motores de distintos tamaños, combustibles y lugares de aterrizaje, estas imágenes estéreo de alta resolución ayudarán a crear modelos para predecir la erosión del polvo lunar y las características de los materiales eyectados, lo que desempeñará un papel vital a medida que se entreguen en la Luna naves espaciales y equipamiento más grandes y pesados cerca unos de otros.

Conjunto de retrorreflectores láser (LRA, por sus siglas en inglés): refleja los haces láser transmitidos por orbitadores lunares o naves espaciales en fase de aterrizaje para ayudarles a determinar su posición orbital o a navegar hacia la superficie. Es un pequeño dispositivo del tamaño de una galleta, formado por ocho prismas de cuarzo en forma de esquina de cubo colocados en un marco de aluminio en forma de cúpula. El conjunto es pasivo, no requiere energía ni mantenimiento. Estos conjuntos han volado en anteriores módulos de aterrizaje del programa CLPS y en módulos de aterrizaje lunar internacionales, y se seguirán utilizando para construir una red de marcadores permanentes de ubicación en la Luna para la exploración futura.

Espectrómetro de transferencia lineal de energía (LETS, por sus siglas en inglés): ayuda a comprender mejor el entorno de radiación a partir de distintas trayectorias de tránsito lunar y en diferentes lugares de la superficie lunar. Derivado de equipamiento ya existente, este monitor de radiación utiliza un diminuto y avanzado detector de silicio para medir la energía que transporta la radiación espacial entrante. Proporcionará información sobre la intensidad de la radiación y el tipo de radiación que impacta en la superficie lunar, y brinda la clase de datos detallados sobre radiación que la NASA necesita para diseñar misiones más seguras, proteger a los astronautas y planificar la exploración de larga duración.

La agencia también está estudiando opciones para que estos módulos de aterrizaje entreguen otras cargas útiles a la Luna.

“Al enviar los mismos instrumentos científicos en varios módulos de aterrizaje, comprenderemos mejor los posibles peligros durante el aterrizaje y crearemos una red global de datos ambientales y marcadores de ubicación en la Luna”, dijo Joel Kearns, administrador asociado adjunto para la exploración de la Dirección de Misiones Científicas en la sede central de la NASA. “Es similar a tener estaciones meteorológicas en distintos lugares de la Tierra. Estas tres cargas útiles han demostrado su fiabilidad en vuelo y sus datos son fundamentales para apoyar la exploración segura de la superficie lunar con seres humanos”.

La NASA avanza en el desarrollo de la Base Lunar, una iniciativa a largo plazo de exploración e infraestructura lunar diseñada para permitir una presencia humana sostenida y ampliar la actividad científica y comercial en la superficie de la Luna.

Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará astronautas en misiones cada vez más difíciles para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico y beneficios económicos, y para continuar sentando las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Para obtener más información sobre la Base Lunar, visite el sitio web (en inglés):

https://www.nasa.gov/moonbase

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