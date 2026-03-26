La NASA presentará el telescopio Roman completo y ofrecerá una conferencia de prensa

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA se muestra completamente montado, tras la integración de sus dos segmentos principales, en la sala limpia del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia, en Greenbelt, Maryland. El lanzamiento de la misión está previsto para mayo de 2027, pero el equipo de Roman va bien encaminado para un posible lanzamiento tan pronto como en otoño de 2026. NASA/Jolearra Tshiteya

Se invita a los medios de comunicación el martes 21 de abril al Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, para conocer el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la agencia, cuya construcción terminó recientemente y el cual se encuentra ultimando las pruebas previas a su lanzamiento. Esta será una de las últimas oportunidades para ver este telescopio insignia, totalmente integrado, antes de que sea trasladado al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida para su lanzamiento. El despegue está previsto para no antes de este otoño boreal.

Con la sala limpia más grande del centro Goddard de la NASA como telón de fondo, el evento incluirá una conferencia de prensa a las 4:00 p.m. EDT (hora del este) que será transmitida en el canal de YouTube de la NASA (en inglés). Descubra cómo puede ver el contenido de la NASA a través de diferentes plataformas en línea, incluyendo las redes sociales.

Los participantes de la NASA en la sesión informativa serán:

• Jared Isaacman, administrador de la NASA

• Nicky Fox, administradora asociada, Dirección de Misiones Científicas, sede central de la NASA en Washington

• Jamie Dunn, gerente del proyecto del telescopio Roman, centro Goddard de la NASA

• Julie McEnery, científica principal del proyecto del telescopio Roman, centro Goddard de la NASA

Los medios de comunicación interesados en participar por teléfono deben confirmar su participación, a más tardar, dos horas antes del inicio del evento con Alise Fisher: alise.m.fisher@nasa.gov. Una copia de la política de acreditación de medios de la NASA se encuentra disponible en línea (en inglés).

Los medios de comunicación acreditados que participen en persona también tendrán la oportunidad de visitar otras instalaciones del centro y hacer entrevistas con expertos sobre temas tales como la carga útil candidata para la Estación de Monitoreo del Entorno Lunar de la NASA para el programa Artemis, la misión DAVINCI a Venus, el concepto de misión del Observatorio de Mundos Habitables y la misión Dragonfly a la luna Titán de Saturno.

Para ser considerados para su acreditación presencial, los medios de comunicación extranjeros deben registrarse antes del miércoles 1 de abril; los medios estadounidenses deben registrarse antes del viernes 10 de abril. Todas las confirmaciones de asistencia de los medios deben ser enviadas a Rob Garner: rob.garner@nasa.gov.

Nombrado en honor a la primera astrónoma jefa de la NASA, el telescopio espacial Nancy Grace Roman ofrecerá una visión profunda y panorámica del cosmos, generando imágenes nunca antes vistas que revolucionarán nuestra comprensión del universo. Este observatorio marcará el comienzo de una nueva era de sondeos cósmicos, revelando una gran cantidad de objetos celestes y arrojando luz sobre algunos de los misterios más profundos del universo, incluyendo aquellos fenómenos que no podemos ver. Roman también exhibirá tecnología de vanguardia, incluyendo la prueba de tecnología más avanzada jamás enviada al espacio para obtener imágenes directas de planetas que orbitan estrellas cercanas, lo cual representa un paso clave en la búsqueda de vida en otros mundos por parte de la NASA.

El telescopio Roman es gestionado en el centro Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, con la participación del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia en el sur de California; Caltech/IPAC en Pasadena, California; el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore y un equipo científico compuesto por investigadores de diversas instituciones académicas. Los principales socios industriales son BAE Systems Inc. en Boulder, Colorado; L3Harris Technologies en Rochester, Nueva York, y Teledyne Scientific & Imaging en Thousand Oaks, California. También aportan sus contribuciones a la misión de Roman la ESA (Agencia Espacial Europea), la JAXA (Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial), la agencia espacial francesa CNES (Centre National d’Études Spatiales) y el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania.

Para obtener más información acerca del telescopio Roman de la NASA, visite el sitio web:

https://www.ciencia.nasa.gov/roman

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Bethany Stevens / Alise Fisher / María José Viñas

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