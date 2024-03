“Obviamente, el español tiene mucho que ver con la accesibilidad y la ampliación de nuestro público. Utilizamos el español como una herramienta para romper esas barreras y conectar con las audiencias. El español es el idioma con el que crecí en Uruguay y el idioma con el que me siento más cómoda. Es maravilloso que pueda utilizarlo como un puente para comunicarme con nuestros públicos en diferentes plataformas.

“Queremos informar, pero también deseamos inspirar y relatar las historias que van más allá de las misiones y la ciencia. Deseamos contar las historias personales en [‘Universo curioso de la NASA’, el primer pódcast en español de la NASA].

“Comenzamos como un episodio extra de una miniserie de un podcast que ya existía [en inglés], ‘NASA’s Curious Universe, pero queríamos desarrollar algo que fuera único, que estuviera específicamente adaptado al público hispano de Estados Unidos y de todo el mundo. Que tuviera nuestro estilo y nuestra voz. Y me siento muy, muy afortunada, orgullosa y agradecida de haber tenido la oportunidad de desarrollar ese pódcast desde cero, con la orientación y el trabajo de otros colegas.

“Como inmigrante que soy, haciendo reportajes sobre otros inmigrantes, quiero mostrarle a la gente que el espacio exterior es para todos, y eso es algo que repetimos una y otra vez. Constantemente confirmo cuán cierto es ese mensaje porque va más allá de la NASA. Va más allá de Estados Unidos. No hay fronteras en el espacio. La gente que trabaja en estas misiones está haciendo algo por la humanidad, no solo por la agencia espacial. Aunque no soy científica ni ingeniera, me siento parte de ello. Yo soy parte de estos momentos históricos, como cuando lanzamos Artemis y la Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble, DART [por sus siglas en español]”.

– Noelia González, escritora y editora científica sénior de la NASA en español, ADNET Systems, Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA

Crédito de la imagen: NASA / Angeles Miron

Entrevistadora: NASA / Angel Kumari

