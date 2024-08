T-38 Flyover of Artemis I on Launch Pad

NASA’s T-38 jets fly in formation above the Space Launch System rocket on Launch Pad 39B at NASA’s Kennedy Space Center.

Aircraft designations and passengers:

901: Chris Condon / Astronaut Zena Cardman.

902: Astronaut Candidate Nicole Ayers / Astronaut Christina Koch.

903: Canadian Space Agency Astronaut Jeremy Hansen / Astronaut Drew Morgan.

904: Chief Astronaut Reid Wiseman / Astronaut Joe Acaba.

905 (Photo Chase): Astronaut Candidate Jack Hathaway / Josh Valcarcel

Image Credit: NASA/Josh Valcarcel