Carolina Rudisel, oficial de Protocolo

“Nunca me hubiera imaginado que estaría aquí en la NASA. Soy inmigrante. Originalmente era ciudadana mexicana. De hecho, nací en México, pero mis padres vinieron a Estados Unidos [y obtuve mi tarjeta de residencia] cuando tenía dos años de edad. … Mis padres llegaron con una visa de trabajo, por lo que éramos trabajadores migrantes [cuando yo] crecía.

“… Fue una crianza difícil, así que sabía lo que me deparaba la vida si me quedaba en [mi] pueblito. Sabía que me quedaría estancada, ya que incluso ahora, mirando hacia atrás, algunas de las personas que conocí todavía están estancadas. Entonces, decidí que ingresaría al ejército porque sabía que necesitaba hacer un cambio radical. Y así fue como ingresé al ejército, y mi vida dio un giro completo. … Allí fue donde conocí a mi marido. Hemos estado juntos por 32 años y casados por 29 años.

“… [Antes de ingresar] al ejército… estaba en el lado equivocado de la ley. Estaba literalmente de pie frente a un juez que tenía mi destino en sus manos. … Mi reclutador estaba en mi audiencia, así que hicimos un trato con el fiscal y me dejaron ir con una multa. Pero mi vida pudo haber sido completamente diferente. Así que sabía que un cambio radical era absolutamente necesario para mi vida.

“… Avanzando unos años: Ingresé al ejército, salí y terminé pasando la mayor parte del tiempo en el extranjero. Viví en Japón; de hecho, nuestros dos hijos nacieron en Japón. Vivimos en Japón, Rusia, Sri Lanka, Bélgica y nuestro último puesto fue en Londres.

“… Trabajaba para la Oficina del Agregado de Defensa, y mi compañera de trabajo estaba en la Marina y me dijo: ‘¡Hay un trabajo en la NASA en el norte de California! Eres de California, ¿verdad?… Deberías postularte’. Y [pensé]: ‘De ninguna manera es posible’. Sabes, soy una persona de negocios, mi experiencia está en los negocios. Era analista de presupuesto financiero. Y entonces, pensaba: ‘De ninguna manera’. Ella [dijo]: ‘Deberías postularte. ¡Postúlate, postúlate! Lo peor que podrían decirte es que no’. Y yo pensé: ‘¿Sabes qué? Tienes razón’. Me postulé, llegué a la NASA [y] de hecho comencé aquí como secretaria del director del centro.

“… Intento decirle a la gente que no se trata de desde dónde se empieza, ni de los errores que se hayan cometido. Es lo que haces con ellos. Y puedes cambiar no solo por ti misma, sino [también] para que otros puedan verte cambiar y [sepan] que todo es posible”.

– Carolina Rudisel, oficial de Protocolo, Oficina del Director, Centro de Investigación Ames de la NASA

Crédito de la imagen: NASA / Brandon Torres

Entrevistadora: NASA / Michelle Zajac

Read this Faces of NASA feature in English here.